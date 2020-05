Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen – warum also nicht mal von der üblichen Berichterstattung abweichen und neue Wege beschreiten? Die Sportredaktion des Osterholzer Kreisblatt/Wümme-Zeitung will genau dies tun und fordert ihre Leserinnen und Leser zum Quiz heraus. Wir haben uns 20 sehr unterschiedliche Fragen rund um das Sportgeschehen der vergangenen Monate in unserem Verbreitungsgebiet ausgedacht und jeweils vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Wer sich den Buchstaben vor der jeweils richtigen Antwort der Reihe nach notiert, erhält am Ende den Lösungssatz. Kleiner Tipp: Sämtliche Berichte sind unter www.weser-kurier.de>Sport>Sport in der Region>Lokalsport Osterholzer Kreisblatt/Wümme-Zeitung zu finden. Die Sportredaktion wünscht viel Spaß beim Rätseln!



1. Welcher Fußball-Bezirksligist aus dem Landkreis Osterholz hat als bislang einziger in diesem Jahr ein Pflichtspiel absolvieren können?

T) SV Komet Pennigbüttel

F) TuSG Ritterhude

G) FC Hansa Schwanewede

J) FC Hambergen



2. Künftig Jugend- anstatt Herrentrainer: Welche Mannschaft wird Oliver Schilling, derzeit Coach der 1. Herren des Fußball-Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck, zur neuen Saison übernehmen?

I) C-Junioren des Blumenthaler SV

E) A-Junioren des VSK Osterholz-Scharmbeck

A) B-Junioren des SC Borgfeld

O) E-Junioren der TuSG Ritterhude



3. Bei den Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften pulverisierte Jana Müller-Schmidt ihre Konkurrenz geradezu. Fast wäre ihr dabei ein echter Coup gelungen. Um wie viele Zentimeter verpasste die Kugelstoßerin des VSK Osterholz-Scharmbeck den Weltrekord in der Klasse W55?

B) 8 Zentimeter

P) 12 Zentimeter

M) 14 Zentimeter

D) 18 Zentimeter



4. Zu welchem Verein wechselt das Osterholzer Tischtennis-Talent Laurin Struß zur kommenden Saison?

A) SV Union Salzgitter

I) SV Bolzum

O) TTC Düppel

E) TuS Celle



5. Welches ungewöhnliche Gefährt benutzt Tim Weinmann vom Fußball-Bezirksligisten SV Komet Pennigbüttel, um zum Training zu kommen?

B) Skateboard

H) Moped

K) LKW

I) Fähre



6. Gegen welche Mannschaft bestritt Jürgen Stanek, der heutige Vorsitzende der HSG LiGra, sein „Spiel des Lebens“?

J) Lettische Nationalmannschaft

R) SV Grambke-Oslebshausen

S) HSG Schwanewede/Neuenkirchen

N) SV Werder Bremen III



7. Welcher Fußballer aus dem Landkreis Osterholz zählt zu den besten Kumpel von Freiburg-Profi Lucas Höler?

S) Ali Dag

M) Finn-Niklas Klaus

P) Jeremy da Rocha Nunes

D) Dennis Heineke



8. Wie lautet der Spitzname von Tobias Böttcher, Fußballer der TuSG Ritterhude?

E) Pumuckl

I) ALF

A) Michel

U) Ernie

9. Welcher Fußballer aus dem Landkreis Osterholz stand coronabedingt unter Quarantäne?

N) Jan-Moritz Höler vom FC Hansa Schwanewede

C) Dennis Knecht vom VSK Osterholz-Scharmbeck

K) Jan-Luca Grove von der TuSG Ritterhude

M) Daniel Pika vom SV Komet Pennigbüttel



10. Was war die beste Platzierung von Tim Nekic, dem Tennis-Lehrer des TC Lilienthal, in der Weltrangliste?

G) 522

F) 498

R) 376

N) 292



11. Mit welcher Frage beschließt die Redaktion den „Gruß aus der Isolation“?

A) Wann glauben Sie darf wieder trainiert werden?

E) Was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit?

I) Was vermissen Sie derzeit am meisten?

O) Wie lange wird die Corona-Krise noch andauern?



12. Wie heißt die App, mit der die Fußballer des SV Komet Pennigbüttel ihr derzeitiges Online-Training durchführen?

H) Boom

G) Zoom

K) Room

M) Yoom

13. Der FC Hagen/Uthlede ist in der eFootball-Oberliga Fünfter geworden. Welche beiden Spieler sind für den Oberligisten an der Konsole angetreten?

H) Kai Diesing und Axel France

F) Andre Stüßel und Berendt Knoop

E) Fabio Hausmann und Erik Köhler

A) Marc Holler und Yannick Bremser



14. In unserer Serie „Der Weg zum Sündenbock“ hat die Redaktion Schiedsrichteranwärter Tobias Wulff begleitet. In welchem Verein ist er Mitglied?

N) ATSV Scharmbeckstotel

T) 1. FC Osterholz-Scharmbeck

D) TuSG Ritterhude

B) FC Worpswede



15. Mit Timo Schneider übernimmt zur kommenden Saison ein langjähriger Aktiver das Traineramt beim Fußball-Bezirksligisten FC Hansa Schwanewede. Was verbindet den Neu-Coach und den FC Hansa zusätzlich?

O) Seine Frau sitzt im Kassenhäuschen

C) Sein Opa war Gründungsmitglied des Vereins

T) Seine Mutter wäscht die Trikots

U) Er selbst ist gleichzeitig Greenkeeper



16. So jung und schon so schnell. Als erst dritter Aktiver des TV Hambergen konnte Lukas Dahn, Schwimmer des TV Hambergen, die Schallmauer von unter einer Minute über die 100 Meter Freistil durchbrechen. Wie alt ist das Schwimmtalent?

A) 11 Jahre

B) 12 Jahre

O) 13 Jahre

D) 14 Jahre



17. Die Personalplanungen für die kommende Fußball-Saison sind aufgrund der Corona-Krise stark eingeschränkt. Umso mehr freut sich Landesligist SV Blau-Weiß Bornreihe, dass der Kader zusammenbleibt und die letzten ausstehenden Zusagen zweier wichtiger Spieler gegeben wurden. Von wem?

R) Michel Klimmek und Loris Menger

V) Simon Küstner und Steffen Dietrich

K) Ennio Cordes und Meikel Klee

T) Philip Bähr und Torben Poppe

18. Gregor Schoepe, der heutige Trainer des Fußball-Kreisligisten TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, bestritt mit dem TSV Ottersberg vor zwölf Jahren das „Spiel seines Lebens“ gegen Werder Bremen. Von welchem Profi zeigte er sich wider Erwarten nachhaltig beeindruckt?

R) Clemens Fritz

M) Petri Pasanen

O) Jurica Vranjes

K) Sebastian Prödl



19. Nach dem angekündigten Rücktritt von Fred Michalsky (Vorsitzender des Qualifizierungsausschusses) und Marcus Nettelmann (Schiedsrichter-Lehrwart) muss im Fußball-Kreisverband Osterholz voraussichtlich eine weitere wichtige Position neu besetzt werden. Welche?

N) Kreisschiedsrichterobmann

D) 1. Vorsitzender

J) Schatzmeister

E) Schriftführer



20. 160 Jugendteams des Fußball-Kreises Osterholz sind in der Saison im Spielbetrieb gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um wie viel Prozent?

I) knapp 5 Prozent

E) knapp 6 Prozent

A) knapp 7 Prozent

O) knapp 8 Prozent