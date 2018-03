Karlshöfens Dominic Meyer (rechts, hier im Duell mit Ostereistedts Julian Bäron) erzielte beim Derbysieg des TSV den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0. (Guido Specht)

Landkreis Rotenburg. Der TuS Tarmstedt hat ein ganz wichtiges Schlüsselspiel im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga Rotenburg in den Sand gesetzt. Der TV Stemmen hielt die Wendohweg-Kicker im Sechs-Punkte-Duell mit 3:1 Toren auf Distanz. Der TSV Karlshöfen machte es umso besser. Das Team von Trainer Peter Leschniok zwang den FC Ostereistedt/Rhade mit 3:1 in die Knie. Der TSV Gnarrenburg (3:5 gegen FC Alfstedt/Ebersdorf) und der TSV Bülstedt/Vorwerk (0:4 gegen Heeslinger II) mussten die Punkte ihrem Gegner überlassen.

TSV Gnarrenburg – FC Alfstedt/Ebersdorf 3:5 (2:2): „Es war kein gutes Spiel. Mit vielen Unterbrechungen. Wir waren ein bisschen vom Pech verfolgt“, berichtete Gnarrenburgs Trainer Thomas Fenslau. Schlussmann Matthias Neumann und Thorsten Wellbrock, der die Vorlage zur Führung von Assodee Firas beisteuerte, mussten bereits früh verletzungsbedingt ersetzt werden.

Gewan Mahmoud gab als Ersatz zwischen den Pfosten eine unglückliche Figur ab. Drei Gegentore gingen auf die Kappe des Einwechselspielers. Die Gnarrenburger warfen nach dem 3:4 durch Joschka Brunckhorst noch einmal alles nach vorne. Ein Konter besiegelte schließlich die Heimniederlage. Michael Jablonowski verzeichnete zuvor noch einen Lattentreffer. Zu allem Überfluss handelte sich Assodee Firas kurz vor seiner vorgesehenen Auswechslung die Ampelkarte ein.

TSV Bülstedt/Vorwerk – Heeslinger SC II 0:4 (0:3): Daniel Reer verpasste den Blitzstart der Platzherren. Der Bülstedter vergab einen an Simon Loth verursachten Foulelfmeter. HSC-Torhüter Oliver Gümpel machte den Strafstoß reaktionsschnell unschädlich (2.). Simon Loth entwickelte auch keine Fortune im Abschluss. Der wieselflinke Angreifer setzte einen Abschluss an den Pfosten. Janos Lemmermann wartete obendrein mit einem Lattentreffer auf. Die Oberliga-Reserve verschaffte sich durch viele gelungene Kombinationen Respekt. Mit einem Sonntagsschuss brachen die Gäste den Bann. Die Partie verflachte nach dem Seitenwechsel. Die Heeslinger taten mit dem Gefühl des deutlichen 4:0-Vorsprungs im Rücken nicht mehr als nötig.

TV Stemmen – TuS Tarmstedt 3:1 (3:0): „Wir kamen überhaupt nicht in die Zweikämpfe“, begründete Klaus Otten den Rückschlag im Scheeßeler Vorort. Bezeichnend für die schlechte Zweikampfführung und die Abstimmungsprobleme der Gäste stand das 3:0. Nach einer Ecke konnte ein TVS-Akteur in Ruhe zum Fallrückzieher ansetzen. Martin Illinger verlängerte den Ball zur komfortablen Pausenführung ins Netz. Mit Marek Müller kam mehr Schwung in die TuS-Aktionen. Marek Müller bereitete auch das 3:1 durch Jonas Marherr entschlossen vor. Julian Bolte und Jonas Marherr vergaben vor dem ersten Gegentreffer jeweils eine Riesenchance zur Tarmstedter Führung. Marek Müller schrammte in der Schlussphase zudem auch noch haarscharf am zweiten TuS-Treffer vorbei.

TSV Karlshöfen – FC Ostereistedt/Rhade 3:1 (0:0): Mit Haken und Ösen wurde das Derby, das nur durchwachsenes Kreisliga-Niveau lieferte, geführt. Die Höhepunkte ereigneten sich nach der Pause. Maurice Ruröde erzwang mit einem 18-Meter-Freistoß in die Torwart-Ecke die TSV-Führung. Dominic Meyer baute den Vorsprung per Kopfball nach einer wohldosierten Flanke von Michel Stolzenberg aus.

Beim 2:1 rutschte Torwart Sören Meyer der Ball durch die Hände. Der Gast kam im zweiten Durchgang gefährlich auf, schwor brenzlige Momente vor dem TSV-Kasten herauf. Michel Stolzenberg nahm dem Gast mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter schließlich den Wind aus den Segeln. Schlussmann Sören Meyer war abgesehen von seinem Lapsus beim Gegentreffer ohne Fehl und Tadel.