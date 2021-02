Nordsodes Coach Marco Miesner bleibt beim SV. (Guido Specht)

Nordsode. Fußball-Kreisligist SV Nordsode wird auch in der kommenden Spielzeit von Marco Miesner trainiert. Der Verein einigte sich mit dem Übungsleiter auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit. Neben Miesner wird auch Co-Trainer Jörg Engelken in Nordsode bleiben. „Wir sind aus Vereins- und Vorstandssicht sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit von Marco und Jörg und möchten diesen Weg gerne gemeinsam fortführen“, begründet Enrico Gäbe (3. Vorsitzender) die Entscheidung und fügt hinzu: „Das Engagement beider Akteure ist top, die Chemie passt. Aber auch aus dem Team kommt durchweg nur positive Resonanz.“

Da passt es ins Bild, dass Fußballobmann Lukas Wallbaum und die 1. Vorsitzende Janine Tietjen aus dem 21-köpfigen Kader der ersten Herren bereits 18 Zusagen für die neue Spielzeit bekommen haben, darunter auch Keeper Dennis Dahling und Kapitän Paskal Monsees. „Bei zwei Akteuren befinden wir uns noch in Gesprächen und sind sehr optimistisch, dass wir auch hier positive Rückmeldungen erhalten. Ein Spieler möchte zukünftig etwas kürzer treten und vorrangig nur noch in der Alten Herren auflaufen“, lässt Enrico Gäbe wissen. „Es zeigt, dass wir in Nordsode weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Nichtsdestotrotz sollen natürlich noch weitere Spieler hinzukommen“, erklärt Gäbe. Gut möglich also, dass der Kader noch weiter anwachsen wird.