Marco Miesner, hier als Trainer bei einem Spiel der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, wird künftig den SV Nordsode coachen. (Guido Specht)

Nordsode. Marco Miesner übernimmt am 1. Juli das Traineramt beim derzeitigen Fußball-Kreisligisten SV Nordsode. „Nach guten konstruktiven und offenen Gesprächen ist der Vorstand um die neue erste Vorsitzende Janine Tietjen froh, dass wir Marco von der Aufgabe in Nordsode überzeugen konnten. Marco passt perfekt ins Anforderungsprofil. Er bringt jede Menge Erfahrung mit und kennt sich zudem im Kreis Osterholz bestens aus“, teilte Nordsodes dritter Vorsitzender Enrico Gäbe mit.

Von 2014 bis 2019 war Marco Miesner als Coach der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf aktiv, die er auch für eine Saison in die Bezirksliga 3 führte. Das Trainerteam komplettiert wird durch Jörg Engelken als Co-, Torwart-Trainer und Betreuer. Die Zusage beider gilt sowohl für die Kreisliga als auch für die 1. Kreisklasse Osterholz. „Der Kader hat bis auf wenige Ausnahmen nahezu komplett für die Saison 2020/2021 ligaunabhängig zugesagt“, versicherte Gäbe. Der Vorstand sei nach wie vor davon überzeugt, dass das Team um Trainer Jürgen Schnackenberg das Potenzial hat, den Klassenerhalt zu erreichen. Schnackenbergs Engagement sei von Anfang an nur bis zum Saisonende geplant gewesen.