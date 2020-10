Drei Tore erzielt und eines vorbereitet: Miguel Bentes Barradas Bußmann (vorne) hatte entscheidenden Anteil am Sieg des SV Arminia Freißenbüttel. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Der wiedergenesene Miguel Bentes Barradas Bußmann hat beim 4:1-Erfolg seines SV Arminia Freißenbüttel am Dienstagabend über den TSV Steden/Hellingst den Unterschied ausgemacht. Der Angreifer erzielte im Match der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz drei Tore selbst und bereitete zudem das weitere Tor von Fabio von Dinther vor. Die Sportfreunde Heilshorn kassierten überraschend daheim beim 2:4 gegen den SV Aschwarden II ihre erste Saisonniederlage. Der TSV Dannenberg II zog dank eines 2:1-Erfolgs über den SV Azadi an Heilshorn vorbei und ist nun Zweiter.

SFR Heilshorn – SV Aschwarden II 2:4 (0:2): „Aschwarden II hat gut gekämpft“, erkannte SFR-Trainer Mirko Sass den Sieg des Gastes an. Seine Mannschaft habe im ersten Durchgang drei gute Gelegenheiten ausgelassen. Zur Pause musste Sass seinen Leistungsträger Thomas Papyrin verletzt vom Rasen nehmen. Dessen Bruder Kevin Papyrin krönte seine starke Leistung mit zwei Treffern. „Aber auch Tobias Ehing hat bei uns in der Innenverteidigung ein Top-Spiel absolviert“, betonte Mirko Sass. Wegen fehlender Wechselmöglichkeiten beendete sein Team das Match zu zehnt.

TSV Dannenberg II – SV Azadi 2:1 (2:1): Azadi setzte die Heimformation im ersten Abschnitt gehörig unter Druck. „Ich wusste aber, dass unser Gegner dies im zweiten Spiel innerhalb von nur drei Tagen nicht durchhalten würde“, erklärte TSV-Trainer Andreas Sommer. Celvin Stolle und Jörg Griepe drehten den Spieß mit Kontertoren zum 2:1 für die Hausherren um. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Ergebnis dann verwaltet und hinten so gut wie nichts mehr zugelassen“, sagte Sommer. Er lobte sein Team für den tollen kämpferischen Einsatz.

SG Ohlenstedt/Garlstedt – TSV Sankt Jürgen 3:4 (2:2): „Das war eine schlechte Leistung unserer Abwehr. Dadurch klaffte bei uns in der Mitte ein Riesenloch“, kritisierte SG-Coach Björn Fischer. Der Gast konterte die Hausherren immer wieder erfolgreich mit langen Bällen aus. Ebenfalls per Konter brachte Denis Cordes das Heimteam aber mit 1:0 in Führung. Später glich Cordes mit seinem 16. Saisontor zum 2:2 aus. Das 3:3 für die Platzherren besorgte Marcus Brinkwirth mit einem abgefälschten 16-Meter-Schuss. „Meine Spieler haben aber die Vorgaben nicht umgesetzt“, so Fischer.

SV Pennigbüttel II – TSV Eiche Neu Sankt Jürgen II 3:2 (0:0): Pascal-Stefan Bolz legte Marco Statz mit einem Querpass das 1:0 für die Gastgeber auf. Beim 2:1 war Marcel Claholz aus 15 Metern erfolgreich. Das 3:2-Siegtor besorgte Kai-Uwe Töbe mit einem direkt aus 18 Metern verwandelten Freistoß. Dabei riss TSV-Keeper Florian Kück nur eine Faust nach oben und hinterließ so keinen guten Eindruck. „Wir haben eine kämpferische Vorstellung an den Tag gelegt und letztendlich auch verdient gewonnen“, urteilte SV-Coach Matthias Stelljes.

SV Freißenbüttel – TSV Steden/Hellingst 4:1 (4:0): „Wir haben mit Miguel Bentes Barradas Bußmann und Fabio van Dinther ein starkes Sturmduo“, frohlockte SV-Übungsleiter Martin Wohltmann. Die beiden absolvierten aus beruflichen Gründen beziehungsweise wegen einer Verletzung aber nur die erste Halbzeit. „Auch dadurch wurde es in der zweiten Hälfte ausgeglichener“, sagte Wohltmann. Dennoch hätte Deniz Cengiz den Vorsprung bei seinem Pfostenschuss noch in die Höhe schrauben können (65.). Thore Bredehöft gelang noch mit einem Freistoß das Ehrentor.

Weitere Informationen

1. Kreisklasse Osterholz

ATSV Scharmbeckst. – FC Hansa Schwanewede II abg.

SFR Heilshorn – SV Aschwarden II 2:4 (0:2)

SFR Heilshorn: Grohe; Schäfftlein, Divanoglu, Ehing, Akin, Drazewski, Schrage, Gley, Landau-Enterich, Thomas Papyrin, Kevin Papyrin (eingewechselt: Schacht, Marx, H. Cengiz)

SV Aschwarden II: Krüger; Stellmann, Siemer, Garner, Appel, Barre, J. Arfmann, J. Jonashoff, Oppermann, Fa. Bolte, Mick (eingewechselt: Fincke, Kuls, N. Jonashoff, Hallfeldt)

Tore: 0:1 Jarno Appel (25.), 0:2 Marvin Oppermann (35.), 1:2 Kevin Papyrin (67.), 1:3 Jan Jonashoff (76.), 2:3 Kevin Papyrin (84.), 2:4 Jarno Appel (90. +6/Foulelfmeter)

TSV Dannenberg II – SV Azadi 2:1 (2:1)

TSV Dannenberg II: Schlüter; Gerken, Köster, Neumann, Seelow, Apel, Böschen, Steljes, Bömeke, Stoll, Griepe (eingewechselt: Klimenko, Blendermann, Schier, Wetzel)

SV Azadi: Yu. Cakar; S. Cakar; Ya. Cakar, M. Cakmak, Eti, F. Aba, El-Chouli, Özalp, Polat, Tahiri, Hussaini (eingewechselt: M. Cakar, B. Bayrak, B. Matar)

Tore: 0:1 Morteza Hussaini (7.), 1:1 Celvin Stoll (15.), 2:1 Jörg Griepe (37.)

SG Ohlenstedt/Garlstedt – TSV Sankt Jürgen 3:4 (2:2)

SG Ohlenstedt/Garlstedt: Wendte; L. Rust, Schumacher, Krutsch, Haenschen, Voß, Scholz, Krabbe, Cordes, Mehrbach, Brinkwirth (eingewechselt: Klook, Kulaczkowski, Kramer)

TSV Sankt Jürgen: Detert; Behrens, Weiland, M. Jütting, Schwinning, Ullrich, Schäfer, Heinemann, Sollner, A. Hulak, Seehafer (eingewechselt: M. Hulak, Fricke, Mechelke)

Tore: 1:0 Denis Cordes (14.), 1:1 Lucien Seehafer (35.), 1:2 Yannik Schäfer (43.), 2:2 Denis Cordes (44.), 2:3 Yannik Schäfer (47.), 3:3 Marcus Brinkwirth (55.), 3:4 Markus Hulak (72.)

SV K. Pennigbüttel II – Eiche Neu St. Jürgen II 3:2 (0:0)

SV Komet Pennigbüttel II: Hildebrand; Meyer, Haar, Ahrensfeld, Stelljes, Bolz, Müller, John, Claholz, Jaskosch, Statz (eingewechselt: Spalek, Töbe, Schinhammer)

TSV Eiche Neu Sankt Jürgen II: F. Kück; Holldorf, Zimmermann, Thoden, Singenstreu, Barkowski, Kerls, S. Schröder, Strub, Gondlach, Pfeiffer (eingewechselt: L. Schröder, Brüning, S. Kück)

Tore: 1:0 Marco Statz (56.), 1:1 Sönke Schröder (58.), 2:1 Marcel Claholz (72.), 2:2 Sönke Schröder (76.), 3:2 Kai-Uwe Töbe (82.)

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten gegen Neu Sankt Jürgens Mirco Kerls (73./Meckern) sowie gegen Pennigbüttels Kai-Uwe Töbe (85./Foulspiel)

SV Arm. Freißenbüttel – TSV Steden/Hellingst 4:1 (4:0)

SV Arminia Freißenbüttel: Wendel; Wehmann, Fischer, Schulz, Becker, Roschen, Hanuschek, Lascheit, Bentes Barradas Bußmann, D. Cengiz, van Dinther (eingewechselt: Tamsen, Apsel, Tlidjane, Wickart)

TSV Steden/Hellingst: J. Dittrich; T. Fittschen, Ahrens, Semken, Wendelken, M. Fittschen, Marx, Stelljes, Bredehöft, Puckhaber, Schumacher (eingewechselt: Tietjen)

Tore: 1:0 Miguel Bentes Barradas Bußmann (14.), 2:0 Fabio van Dinther (17.), 3:0 Miguel Bentes Barradas Bußmann (27.), 4:0 Miguel Bentes Barradas Bußmann (40.), 4:1 Thore Bredehöft (90. +1) KH