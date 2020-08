Mikko Mäentausta vom RV Sandbostel meisterte auf Carlos das S-Springen beim Turnier des RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen fehlerfrei. (Christian Kosak)

Hüttenbusch. Gerade einmal drei Teilnehmer haben das S-Springen des RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen ohne Strafpunkte absolviert. „Günter Minnermann baut immer sehr anspruchsvoll“, gab Hüttenbuschs Kassenwartin und Pressebeauftragte Bärbel Goes-Mager zu bedenken. Dabei war der Parcoursbauer offiziell nur als Assistent von Parcourschef Kai Schildwächter aus Harburg im Einsatz, der bei seiner Premiere als hauptverantwortlicher Parcoursbauer die Anforderungen ebenfalls hoch ansetzte.

Mikko Mäentausta vom RV Sandbostel stellte aber auf Carriado eindrucksvoll unter Beweis, dass einen echten Profi so etwas nicht aus der Ruhe bringen kann. Der finnische Routinier qualifizierte sich mit einem Null-Fehler-Ritt für die Siegerrunde und gab hier noch einmal mächtig Gas. Wiederum ohne Abwurf und in einer Zeit von 39,93 Sekunden trug er den Sieg in der höchsten Prüfung der Veranstaltung davon. Ilona Mäkipere vom RV Fredenbeck erreichte zwar auf Chiva dieselbe Zeit wie Mäentausta. Doch weil Mäkipere mit einem Strafpunkt wegen einer leichten Zeitüberschreitung im ersten Umlauf belastet war, blieb ihr am Ende nur Rang vier.

Josch Löhden vom RV Zeven sicherte sich in 42,05 Sekunden auf Calimero den zweiten Rang hinter Mikko Mäentausta. Der frühere deutsche Nachwuchsmeister verwies Mylene Diederichsmeyer vom RV Aller-Weser auf Nivana auf die dritte Position. Dieses Trio meisterte auch die Zusatzrunde ohne einen Fehler. Mylene Diederichsmeyer war im ersten Umlauf sogar noch etwas schneller unterwegs als Josch Löhden. Doch in der Siegerrunde musste sich die Ehefrau des bekannten Springreiters Carsten-Otto Nagel Josch Löhden um etwas mehr als eine Sekunde geschlagen geben. Genau wie der Sohn von Jens Löhden war auch die Schwester von Mynou Diederichsmeyer schon einmal deutsche Meisterin: Sie hatte vor 18 Jahren auf Countess G bei den Damen gesiegt.

Die hohen Anforderungen der S-Prüfung und die große Qualität der Teilnehmer bekamen auch die hiesigen Reiter zu spüren. So verzeichnete Svenja von Horsten vom RFV Hambergen auf Coralin zwar in 64,62 Sekunden die mit Abstand schnellste Zeit. Doch mit zwei Abwürfen verpasste die Youngsterin am Ende eine Platzierung. Dies galt auch für Stefanie Jenß vom RV Sankt Jürgen auf Quickstead und Chantal Rödel vom gastgebenden RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen auf Namica. Aber selbst Mikko Mäentausta und Mylene Diederichsmeyer schafften auf ihren weiteren Pferden Carlos und Dacil nicht den Sprung in die Zusatzrunde des S-Springens. Chantal Rödel tröstete sich auf Chanson Elise mit einem zweiten Rang in einer Springpferdeprüfung der Klasse L. Auch im Youngster-M-Springen war die Bereiterin von Anja-Sabrina Heinsohn vom RV Der Montagsclub auf Grey Finest als Fünfte platziert. Hier behauptete sich Pia Gerding vom RFV Hambergen auf Care for life.

In besonders guter Erinnerung wird Ann-Carolin Grotheer vom RV Rhade das Hüttenbuscher Turnier behalten. Sie entschied schließlich auf Quidditch R das M-Stilspringen zum Abschluss des Spektakels souverän mit einer Stilnote von 8,8 Punkten zu ihren Gunsten. Zu den erfolgreichsten Starterinnen gehörte zudem Julia Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude. Müller-Rulfs feierte auf Clarice einen Triumph in der ersten Abteilung der L-Springpferdeprüfung und landete auf Dacara und Clair de lune sogar einen Doppelsieg in der Springpferdeprüfung der Klasse A. In der L-Springpferdeprüfung hielt Müller-Rulfs den Zweitplatzierten Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal auf Gold Shere Khan auf Distanz. „Während die Auslastung in den Springpferdeprüfungen am ersten Tag bei knapp 70 Prozent lag, ging diese an den beiden weiteren Tagen auf 80 Prozent in die Höhe“, informierte Bärbel Goes-Mager. In den E-, A- und L-Springen seien sogar fast alle zuvor genannten Reiter auch tatsächlich am Start gewesen.

„Bei der großen Hitze hatten es die Teilnehmer natürlich nicht einfach. Im Gegensatz zu den umliegenden Regionen haben wir in Hüttenbusch auch nicht einen Tropfen Regen abbekommen“, teilte Goes-Mager mit. Der Vereinsvorsitzende Marko Garbade und dessen Frau Marion Garbade hätten mit der hervorragenden Bewirtschaftung der Anlage über das ganze Jahr gesehen für optimale Bedingungen gesorgt. „Weil es auch für die Helfer sehr entspannt war, haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, am 3. und 4. Oktober ein weiteres Springturnier auszutragen“, ließ Bärbel Goes-Mager wissen.

Weitere Informationen

Springpferdeprüfung Kl. A: 1. Julia Müller-Rulfs (RC Tempo Ritterhude) auf Dacara 8,3; 2. Julia Müller-Rulfs (RC Tempo Ritterhude) auf Clair de lune 8,1

Springpferdeprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Anja-Sabrina Heinsohn (RV Der Montagsclub) auf Come on Doro 8,7; 2. Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal) auf Gold Shere Khan 8,4; 3. James William Passy (RFV Kuhstedt) auf Amarok 8,2; 3. Julia Müller-Rulfs (RC Tempo Ritterhude) auf Caramia 8,2; 3. Lena Mager (RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen) auf D`Arvicii 8,2; 3. Claes Lendrop (Wulsbüttel/RC Bremerhaven) auf Schimanski 8,2; 2. Abt.: 1. Andreas Hinkelbein (RV Leichttrab Geestenseth) auf Corlia B 8,5

Springpferdeprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Julia Müller-Rulfs (RC Tempo Ritterhude) auf Clarice 8,5; 2. Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal) auf Gold Shere Khan 8,3; 2. Abt.: 1. Julia Plate (RV Fredenbeck) auf Daisy 8,4; 1. Julian Goldmeier (RV Fredenbeck) auf Mario 8,4

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Tim-Uwe Hoffmann (RV Zeven) auf Salino S 8,5; 2. Chantal Rödel (RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen) auf Chanson Elise 8,4

Springpferdeprüfung Kl. M: 1. Julia Plate (RV Fredenbeck) auf Daisy 8,8

Youngster-Springprüfung Kl. M: 1. Pia Gerding (RFV Pennigbüttel) auf Care for Life 0/63,57 2. Ann-Carolin Grotheer (RV Rhade) auf Quidditch R 0/68,63

Stilspringprüfung Kl. L: 1. Sina Marie Holsten (RV Zeven) auf Zauberpony 8,5; 2. Lena Mager (RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen) auf D`Arvicii 8,3

Springprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Antje Lorenz (RC Tempo Ritterhude) auf Snooker C 0/54,86 2. Nadin Viebrock (RV Beverstedt) auf Larino 0/56.45 3. Pia Gerding (RFV Pennigbüttel) auf Goldfinch Giulietta 0/57,33; 2. Abt.: 1. Janina Dierksen (RFV Pennigbüttel) auf Lukario 0/55.66 2. Nicole Scholz (RFV Pennigbüttel) auf Greta 0/57,16; 3. Sven Kratzke (RV Lilienthal) auf Viona 0/58,78

Springprüfung Kl. M, 1. Abt: 1. Svenja von Horsten (RFV Hambergen) auf Coralin 0/52,25; 2. Pia Gerding (RFV Pennigbüttel) auf Care for Life 0/54,64; 2. Abt.: 1. Antonia Rössler (RV Zeven) auf Flair 0/53,76

Springprüfung Kl. M: 1. Jens Löhden (RV Zeven) auf Costantino AD 0/64,82; 3. Pauline Huber (RV Sankt Jürgen) auf Cooper 1/71,20

Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde: 1. Mikko Mäentausta (RV Sandbostel) auf Carriado 0/39,93; 2. Josch Löhden (RV Zeven) auf Calimero 0/42,05; 3. Mylene Diederichsmeier (RV Aller-Weser) auf Nivana 0/43,19

Stilspringprüfung Kl. E: 1. Mette Demmler (RV Zeven) auf Caruso 8,5; 2. Louisa Müller (RC General Rosenberg) auf Simbayo 8,2; 3. Hannah Siems (RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen) auf Cara Mia 8,1

Stilspringprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Mara Bordt (RV Scharmbeckstotel) auf It’s Kalle 8,6; 2. Hannah Siems (RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen) auf Cara Mia 8,5; 3. Angelina Kopp (RFV Hambergen) auf Charly 8,4; 3. Chiara Müller (RC General Rosenberg) auf Simbayo 8,4; 2. Abt.: 1. Angelina Kleefeld (RG Schimmelhof) auf Duell Graf H 8,50; 3. Alexandra Karnahl (RV Hagen) auf Callisto 25 8,0

Springprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Lisa Celine Ohmer (RV Sottrum) auf Tornado Frivol 0/50,22; 3. Alexandra Karnahl (RV Hagen) auf Callisto 0/57,35; 2. Abt.: 1. Rosa Lotta Wenke (ZRFV Albachten) auf Lordi 0/51,61; 3. Bilke Lütjen (RFV Hambergen) auf Con Air 0/53,14 1

Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A, 1. Abt: 1. Lisa Marie Warneke (Bremer RC) auf Camero 0/47,93; 2. Abt.: 1. Lisa Cordes (RV Fredenbeck) auf Amabilita 0/48,41

Springprüfung Kl. L: 1. Alke Hillebrandt (RV Elmlohe-Marschkamp) auf Callgirl 0/50,56; 3. Nicole Scholz (RFV Pennigbüttel) auf Greta 0/55,01

Stilspringprüfung Kl. M: 1. Ann-Carolin Grotheer (RV Rhade) auf Quidditch R 8,8 KH