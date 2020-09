Falkenberg. Die Basketballerinnen des TV Falkenberg sind mit einer deutlichen 46:79 (27:37)-Niederlage beim Oldenburger TB in die neuen Saison der Oberliga West gestartet. „Wir sind mit nur sieben Spielerinnen nach Oldenburg gefahren und wurden dort von zehn gegnerischen Spielerinnen mit viel Druck auf den Ball herzlich willkommen geheißen“, berichtete Falkenbergs Coach Kevin Knoche.

Wie erwartet sei der Gegner super eingestellt und hoch motiviert gewesen. „Wir haben dagegen von Anfang bis Ende nicht die nötige Spannung aufbauen können und uns auch sehr schwer damit getan, ins Spiel zu finden“, erklärte Knoche. Seine Formation habe zu oft die Rebound-Duelle gegen kleinere Gegenspielerinnen verloren. „Außerdem haben wir uns zu viele Ballverluste erlaubt“, kritisierte Kevin Knoche. Selbst mit einem sehr hohen Fitnesslevel hätten seine Schützlinge dem konstanten Druck der Oldenburgerinnen nicht über die gesamte Spielzeit standhalten können. Die Gastgeberinnen eilten im ersten Viertel mit 22:13 davon. Bis zur Pause gestalteten die Gäste die Partie dann etwas offener und ließen den Rückstand nur um einen Punkt anwachsen.

Mehr zum Thema Basketball TV Falkenberg will sich „ vorsichtig rantasten“ Es geht wieder los: An diesem Sonnabend starten die Basketballerinnen des TV Falkenberg in die die ... mehr »

Im dritten Viertel zog das Heimteam dann aber bereits vorentscheidend auf 62:35 davon. „Wir haben mit unseren vielen Ballverlusten für ein mehr als deutliches Ergebnis gesorgt“, stellte Knoche fest. Er sprach seinem Ex-Klub aber auch ein großes Lob aus. „Wir haben in Oldenburg gesehen, was wir noch verbessern müssen und werden uns nun darum kümmern“, versprach der Falkenberger Coach. Am Ende seien es einfach zu viele Baustellen in seiner Mannschaft gewesen. „Damit bestätigt sich wieder meine Vermutung, dass wir darauf angewiesen sind, mit allen verfügbaren Spielerinnen auflaufen zu müssen, um uns behaupten zu können“, sagte Knoche. Falkenbergs Regina Foremny war mit ihren 17 Punkten Topscorerin beim Gast. Ihre Teamkollegin Marina Karmelic wartete mit dem einzigen Dreier ihrer Formation auf. Oldenburgs Annika Richter glückten auf der anderen Seite sogar gleich vier Drei-Punkte-Würfe.

TV Falkenberg: Foremny (17), Karmelic (12), Kettler (7), Kunkemöller (2), Lemke (6), Oelker (2), Rosengart