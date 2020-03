Bleibt Trainer des TSV Gnarrenburg: Mirko Böttjer (links). (Guido Specht)

Gnarrenburg. Mirko Böttjer bleibt dem TSV Gnarrenburg über das Fußball-Saisonende 19/20 hinaus erhalten. Der Verein und sein 43-jähriger Trainer verständigten sich darauf, die Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2021 fortzusetzen. Mirko Böttjer hauchte dem TSV Gnarrenburg in der laufenden Spielzeit in der 1.Kreisklasse Rotenburg Nord viel Selbstvertrauen ein.

„Wir sind mit der Arbeit von Mirko Böttjer sehr zufrieden. Er weiß, was er will. An seinen Entscheidungen gibt es nichts zu rütteln“, sagte der Vereinsvorsitzende Helmut Riggers zur Vertragsverlängerung. Mirko Böttjer ist bei seinem Stammverein inzwischen zum Ur-Gnarrenburger geworden. Bereits im Alter von 14 und damit vor fast 30 Jahren begann die Trainerlaufbahn von Mirko Böttjer. Von der F-Jugend bis zur ersten Herrenmannschaft durchlief Böttjer Trainerstellen an der Dahldorfer Straße.

Mit Simon Peters (Co-Trainer), Hendrik Ringe (Torwart-Trainer) und Fabian Tietjen (Betreuer) baut der 43-jährige Cheftrainer auf ein gut funktionierendes Team hinter der Mannschaft. Für die Zukunft geht es dem Coach auch darum, die Talente die bei den U16-Junioren unter Trainer Dieter Lemmermann in der Bezirksliga Lüneburg spielen, zu halten. „Da gibt es schon ein ordentliches Hauen und Stechen darum“, ist Mirko Böttjer bekannt, dass auch Nachbarvereine bereits die Fühler nach den Nachwuchskickern ausgestreckt haben.

Das Saisonziel, oben mitzuspielen, haben die Rot-Schwarzen fest im Visier. Titelkandidat Nummer eins bleibt auch für den Tabellenzweiten der aktuelle Spitzenreiter TuS Tarmstedt. „Die Tarmstedter haben einen sehr guten Teamspirit und mit Kevin Zilke einen überragenden Spieler in ihren Reihen“, äußert sich Böttjer zum Titelrivalen. Beim TSV Gnarrenburg gehören 19 Akteure dem Spielerausgebot an. Auf Mittelfeldakteur Matthis Lemmermann muss Erfolgstrainer Mirko Böttjer bereits seit vier Wochen wegen einer Knöchelblessur verzichten.