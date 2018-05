Alfusainey Choi wurde beim 0:0 der Borgfelder B-Junioren gegen den SV Werder Bremen II eingewechselt. (MARIO NAGEL)

Bremen. Heiß war es, so heiß, dass Schiedsrichter Sercan Yücel während der Begegnung in der Fußball-Regionalliga der B-Junioren zwischen dem SC Borgfeld und dem SV Werder Bremen II in ebenso kurzen wie regelmäßigen Abständen zu einer Trinkpause bat. Ob es nur an eben diesen hochsommerlichen Temperaturen lag oder an der Ausgeglichenheit der Kader des Tabellenvierten und des Tabellenzweiten – der Endstand von 0:0 spiegelte in jedem Fall eine Begegnung auf Augenhöhe mehr als deutlich wider.

Von Beginn an traten die rot-weißen Gastgeber nach Einschätzung ihres Trainers „taktisch clever eingestellt“ auf. Während die Gäste um Werder-Coach Frank Bender zwar spielerisch deutlich mehr zu bieten hatten, ließen sich die Borgfelder um Abwehr-Organisator Jan-Fabian Buchcik nur selten zu Fehlern hinreißen und boten dem Gegner nur wenige Tormöglichkiten. „In den gesamten 80 Minuten habe ich eigentlich keine einzige hundertprozentige Torchance von Werder gesehen“, lobte Borgfelds Trainer Burak Bahar, „weil die Jungs ihre Gegenspieler immer wieder geschickt in die ungefährlichen Räume abdrängen konnten.“ Selbst kamen die jungen Wümme-Kicker im Angriff allerdings ebenfalls nicht zum Erfolg, weil unter anderem Werder-Torhüter Hajo-Michael Kurth einen guten Tag erwischt hatte. „In zwei aussichtsreichen Situationen haben wir offensiv leider die falsche Entscheidung getroffen“, erläuterte Bahar, „aber insgesamt bin ich sehr zufrieden, mit welcher Einstellung die Jungs an diese schwierige Aufgabe herangegangen sind.“

Werder-Coach mit Frust

Bei den Gästen zeigte sich Werder-Trainer Frank Bender nicht nur irritiert von dem „sehr destruktiven Auftritt“ der Hausherren, auch die Bodenverhältnisse ärgerten den erfahrenen Jugendtrainer maßlos. „Ich habe selten solch einen schlechten Platz gesehen“, kritisierte er die widrigen Rahmenbedingungen für seine eigentlich spielstarke Mannschaft, „der Ball versprang immer wieder, an ein taktisch geprägtes Spiel war überhaupt nicht zu denken – das war auf beiden Seiten nur ein einziges Gebolze“.

Nachdem Werder nach knapp sechs Spielminuten die erste Ecke im Spiel zugesprochen bekam, hatte Borgfeld nur wenig später die erste Tormöglichkeit. Allerdings verfehlte Mohammed Fakhro mit seinem Freistoß das gegnerische Gehäuse deutlich (8.). In einer kampfbetonten Anfangsphase egalisierten sich beide Teams nahezu, Borgfeld hielt mit großem Kampfgeist gegen die spielerisch besseren Gäste dagegen. „Sie haben nicht so mutig wie erwartet gespielt“, beurteilte Frank Bender die Leistung der Gastgeber: „Borgfeld war nur darauf aus, unser Spiel zu zerstören.“ Das sei „natürlich legitim, aber reicht nicht für die Bundesliga“, warnte Bender gleichzeitig.

Sein eigenes Team kam mit dem unebenen und nicht gewässerten Platz überhaupt nicht zurecht und fand gegen die tief stehende 5-4-1-Aufstellung der Borgfelder nur selten eine spielerische Lösung. „Zwei unserer Schlüsselspieler mussten heute passen“, wies der Werder-Trainer auf den verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Lasse Rosenboom und Mittelfeldstratege Konstantin Donalis hin, „aber unter normalen Verhältnissen hätten wir dieses Spiel eigentlich auch ohne die beiden gewinnen können, wenn nicht sogar müssen.“ Für die Borgfelder war das Urteil des gegnerischen Trainers allerdings nicht von Bedeutung. „Die Jungs haben das klasse gemacht“, betonte Burak Bahar, „und können sich am kommenden Spieltag beim VfL Osnabrück für eine geile Saison belohnen.“ Im direkten Duell um Platz drei könnten sich die Borgfelder bei einem Sieg den dritten Platz sichern – und wären damit aufgestiegen, weil sämtliche Teams um sie herum nicht in die Bundesliga aufsteigen können. „Wir wollen jetzt den Deckel drauf machen“, zeigte sich Burak Bahar zuversichtlich, „auch wenn Osnabrück sehr heimstark und es eine große Herausforderung für uns ist.“

SC Borgfeld – SV Werder Bremen II 0:0

SC Borgfeld: Rode; Fakhro (55. Choi), Hollenbeck, Buchcik, Hegele, Zlataric, Dinkci, Böntgen (75. Ekinci), Deppe, Mandurino (67. Elmali), Altinisik

SV Werder Bremen II: Kurth; Hinte, Weickert (66. Aktas), Dietrich, Schütt, Ates, Steinwedel (61. Kim), Jusufi, Nankishi, Kaid, Er

Schiedsrichter: Sercan Yücel CM