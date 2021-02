* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Hambergens René Wendelken. (Fr)

Name: René Wendelken

Spitzname: Faxe

Verein: FC Hambergen (Comeback als Spieler im Sommer möglich).

Alter: 27

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Sturm

Lieblingsposition (im Leben): Spielmacher

Man erkennt mich an: Meiner Größe und meiner guten Laune

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Einzigartig, nett und humorvoll.

Meine größte sportliche Leistung: Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Osterholz 2014/2015 mit dem FC Hambergen II.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Den einen oder anderen Torjubel nicht so ausgeführt zu haben, wie es eigentlich geplant war.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Ganz ruhig und locker bleiben. Als Stürmer ist es ja schließlich mein Job, Tore zu schießen ... Spaß, natürlich ein bisschen feiern.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Mich einmal selbst einwechseln.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Wenn die Puste schon etwas weg ist, kann die Notbremse schon helfen. Aber natürlich kein rustikales Einsteigen. Das wird schon clever umgesetzt und mit ein bisschen Charme reicht es noch für eine Gelbe Karte.

Werder oder HSV? HSV.

Meine Laufbahn als Filmtitel: Forrest Gump

Meine schlimmste Angewohnheit: Auf den meisten Großveranstaltungen oft als Letzter das Fest zu verlassen.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Bakery Jatta

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Da habe ich mehrere Vorbilder, da will ich mir keine Feinde machen.

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Kann mir nicht passieren, nehme eigentlich immer die Treppe.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte … : Das Jahr 2020 ohne Corona neu zu starten; einmal ein Fußballspiel kommentieren zu dürfen; drei weitere Wünsche.

Weitere Informationen

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

