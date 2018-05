Die Ritterhude Badgers (links mit Roberto Krahl) wollen gegen Kiel den ersten Sieg einfahren. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt ist für die Ritterhude Badgers der Traum vom Aufstieg zwar vermutlich frühzeitig geplatzt, dennoch sind die American Footballer aus der Hammestadt vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger Kiel Baltic Hurricanes II am Sonntag im Moormannskamp-Stadion (Kickoff 15 Uhr) hochmotiviert und wollen endlich den ersten Sieg in der Regionalliga Nord einfahren. „Keiner lässt sich hängen und wir wollen zu Hause gewinnen. Es wird jetzt auch höchste Zeit, da wir bei einer weiteren Pleite wirklich gegen den Abstieg spielen würden. Und das wollen wir nicht“, zeigt sich Headcoach Robert Schulz voller Tatendrang.

Der behält trotz des enttäuschenden Saisonstarts dabei die Ruhe und arbeitet fokussiert weiter: „Es würde jetzt nichts bringen, alles zu verändern und in Panik zu geraten. Aus diesem Sumpf, in dem wir uns momentan befinden, kommt man nur mit harter Arbeit heraus“, weiß Schulz, der im Training weiter an kleinen Stellschrauben dreht, akribische Videoanalyse betreibt und Spielzüge einstudiert.

Und vor allem glaubt er weiterhin an die Qualitäten seines Teams, das definitiv nicht auf den letzten Tabellenplatz gehört. „Wir stehen uns momentan einfach selber ein bisschen im Weg und es kommt viel zusammen. Das Team kennt eine solche Phase nicht, aber wir machen weiter. Wir brauchen einfach einen Sieg, damit der Knoten platzt“, weiß Schulz, der den dritten Tabellenrang weiterhin für realistisch hält.

Am besten sollte dieser Erfolg schon gegen den kommenden Gegner aus Schleswig-Holstein eingefahren werden. Der Liganeuling ist aber die große Unbekannte und macht eine Spielvorbereitung schwierig. „Kiel ist wirklich schwer einzuschätzen. Sie hatten noch kein Spiel in dieser Saison und auch so weiß man nicht viel“, erklärt Schulz. Allerdings gibt es Gerüchte, dass die Zweitformation, die nur aufgrund der Umstrukturierung der Liga aufsteigen konnte, einige wichtige Akteure in die GFL-Mannschaft abgeben musste und daher möglicherweise schwächer als in der Vorsaison besetzt ist.

Zu viel wollen sich die Ritterhuder aber gar nicht mit dem Gegner beschäftigen, sie wollen vielmehr auf ihr eigenes Spiel schauen. Vor allem im Passspiel gibt es in diesem Zusammenhang noch eine Menge zu tun: „Wir haben in Hannover bestimmt fangbare Bälle fallen lassen. Das muss besser werden“, sagt auch Coach Schulz, der sich nichtsdestotrotz über die Entwicklung seines Quarterbacks Maximin Lange freut: „Er übernimmt mittlerweile mehr Verantwortung, was auf dieser Position sehr wichtig ist“, lobt Schulz. Und auch die Leistung der Defensive sowie das Laufspiel der Badgers in der ersten Halbzeit geben Grund zur Hoffnung auf den ersten Sieg.

„Insgesamt sind wir auf dem richtigen Weg und es wäre super, vor heimischem Publikum endlich zu gewinnen“, gibt sich Schulz betont optimistisch.