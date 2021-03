* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Dannenbergs Stefan Krentzel. (Fr)

Name: Stefan Krentzel

Spitzname: Steffi, Instakrentzel, MC Hebelbrand, 55-Meter Krentzel oder auch Piplica

Verein: TSV Dannenberg

Alter: 30

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Im Tor.

Lieblingsposition (im Leben): Mit beiden Beinen auf dem Boden.

Man erkennt mich an: Ich habe ziemlich einen an der Klatsche.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Vereinstreu, zielstrebig und humorvoll.

Meine größte sportliche Leistung: Kreispokalfinale.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Da gab es leider ein paar mehr von ...

Mehr zum Thema FDSNGWAPDSNGW Ein Rainbow-Flick, das wär’s... * Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Scharmbeckstotels Leonie Buonaccorso. mehr »

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Wenn ich jemals als Torwart ein Tor schießen sollte, dann gehe ich mit HSV-Trikot in die Ostkurve.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: René Higuitas „Scorpion kick“.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Definitiv Notbremse.

Werder oder HSV? Allein die Frage regt schon auf. Werder!

Meine Laufbahn als Filmtitel: Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen „The Revenant – Der Rückkehrer“ oder „Nosferatu, eine Symphonie des Grauens“.

Meine schlimmste Angewohnheit: Nervosität vor dem Spiel.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Keeeeeeeeeeeep!“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Edwin van der Sar.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Sebastian „Bascho“ Schriefer.

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Thomas Müller

Wenn ich drei Wünsche frei hätte ...: Beendigung der Pandemie; Noch einmal mit Zange am Spielfeldrand fachsimpeln; Mein Comeback für den TSV geben.

Mehr zum Thema FDSNGWAPDSNGW Bloß nicht Thomas Helmer! * Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit: Janek Wiemann vom TSV Steden-Hellingst. mehr »

Weitere Informationen

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir machen das Beste aus der Zwangspause im Sport und bringen Menschen in die Zeitung, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

sport@osterholzer-kreisblatt.de