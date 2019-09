Stefan Blanken vom RV Tarmstedt, hier auf Sweet Revenge, scheut in Worpswede nicht die starke Konkurrenz unter den Dressurreitern. (Brockmann)

Worpswede. Sage und schreibe 3750 Euro gibt es alleine im Zwei-Sterne-S-Springen mit Stechen beim Reit- und Springturnier des RV Worpswede am Sonntag um 16 Uhr zu verdienen. „Wir haben die Prüfung extra höher ausgeschrieben, damit wir auch mal Reiter bekommen, die man aus dem Fernsehen kennt“, sagt Worpswedes Vorsitzender Hans-Helmut Pein. Es sei aber nicht so einfach, einen solchen Wettbewerb finanziell zu stemmen.

„Wir sind deshalb froh über die Sponsoren“, so der 70-Jährige. Das ländliches Flair und die professionelle Organisation, die sich mit größeren Standorten messen lassen könne, hätten schon so manche Prominenz bei der dreitägigen Veranstaltung angelockt, erzählt Pein. Unter anderem waren hier bereits die international erfahrenen Aktiven vom RV Aller-Weser, Meredith Michaels-Beerbaum und Markus Beerbaum sowie Mynou Diederichsmeier, die amtierende deutsche Meisterin, im Einsatz. „Das aktuelle Nennungsfeld hat auch wieder einige Leckerbissen zu bieten“, versichert Pein.

Meredith Michaels-Beerbaum möchte erneut dabei sein. Für das S-Springen am Sonntag hat zum Beispiel die Mannschafts-Olympiasiegerin von 2012 in der Vielseitigkeit, Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee, genannt. Aber auch die Südafrikanerin Alexa Stais vom Reit- und Rennverein Schwarme hat in diesem Jahr bereits international für Furore gesorgt. Die 23-Jährige ist bereits seit einigen Jahren im Ausbildungsstall des Morsumers Hilmar Meyer aktiv. Als Titelverteidiger im Großen Preis von Worpswede geht René Dittmer vom RV Harsefeld an den Start. "Die Ehrenpreise für das S-Springen am Sonntag sind schon Anziehungspunkte“, verspricht Hans-Helmut Pein. Der Sieger des Großen Preises erhält auch wieder einen Worpsweder Stuhl aus der Tischlerei „Jan Kück“. Den möchte auch gerne Fynn Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude entgegennehmen, der erst vor wenigen Wochen in Schwanewede seinen ersten Sieg in einem S-Springen eingeheimst hat. Nun sind die Anforderungen aber eben noch höher.

„Auch bei den Dressurreitern ist eine gewohnt qualifizierte Vertretung zu erwarten“, kündigt der Vereinschef an. In der Zwei-Sterne-S-Dressur – Intermediaire I – am Sonntag um 12.30 Uhr wollen auch Anke Weipert vom RC Wümme, Angela Brüning-Richter vom RFV Pennigbüttel, Linda von Glahn vom RV Beverstedt sowie Stefan Blanken vom RV Tarmstedt starten. „Die Dressurprüfungen auf beiden Plätzen sind in diesem Jahr sehr gefragt“, betont Hans-Helmut Pein. Insgesamt verbuchten die Worpsweder 1244 Nennungen in 24 Prüfungen.

Weitere Informationen

Freitag, 13. September

Springplatz, 10 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L, 1. Abt., 0 – 1269 Ranglistenpunkte (RLP); 11 Uhr: 2. Abt., 1270 RLP und mehr; 12 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M, Teilung nach Leistung; 14 Uhr: Springprüfung Klasse A; 16 Uhr: Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L

Dressurplatz I, 9 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse L; 12 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse M; 14 Uhr: Dressurprüfung Klasse M

Sonnabend, 14. September

Springplatz, 10 Uhr: Springprüfung Klasse M, 1. Abt., 0 bis 688 RLP; 11.15 Uhr: 2. Abt., 689 bis 3851 RLP; 12.15 Uhr: 3. Abt., 3852 und mehr RLP; 13.30 Uhr: Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse M, 1. Abt., 0 bis 2798 RLP; 14.45 Uhr: 2. Abt.: 2799 und mehr RLP; 16 Uhr: Springprüfung Klasse S

Dressurplatz I, 7.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse S – Prix St. Georges für sieben- bis zehnjährige Pferde; 13 Uhr: Dressurprüfung Klasse S – Prix St. Georges für elfjährige und ältere Pferde

Dressurplatz II, 7.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse M, 1. Abt., 0 bis 359 RLP; 10.45 Uhr: 2. Abt.: 360 und mehr RLP; 13 Uhr: Dressurprüfung Klasse M, 1. Abt., 0 bis 452 RLP; 15.30 Uhr: 2. Abt., 453 und mehr RLP,

Qualifikation für das Finale am Sonntag um 8 Uhr

Sonntag, 15. September

Springplatz, 8.30 Uhr: Springprüfung Klasse L mit steigenden Anforderungen, 1. Abt., 0 bis 272 RLP; 9.45 Uhr: 2. Abt., 273 und mehr RLP; 11 Uhr: Springprüfung Klasse M, 1. Abt., 0 bis 412 RLP; 12.30 Uhr: 2. Abt., 413 und mehr RLP; 14 Uhr: Zeitspringprüfung Klasse M; 16 Uhr: Springprüfung Klasse S mit Stechen

Dressurplatz I, 8 Uhr: Dressurprüfung Klasse M, Finale; 10.30 Uhr: Reitpferdeprüfung; 12.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse S- Intermediaire I

Dressurplatz II, 7.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse L – Trense, 1. Abt., Geburtsjahrgänge 1991 und älter; 10 Uhr: 2. Abt., Geburtsjahrgänge 1992 und jünger; 12.30 Uhr: Dressurprüfung Klasse L – Kandare KH