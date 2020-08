Olaf Marggraff, Faustballer MTV Lübberstedt (fr)

Herr Marggraff, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Olaf Marggraff: Die Erinnerungen an die norddeutschen Meisterschaften der Männer 35 in Hamburg, ein tolles Erlebnis im Februar, sind noch lebendig, und wenige Monate später haben wir aktuell fast keine Perspektive. Es gibt weiterhin keine Aussicht auf einen Regelspielbetrieb. Die Feldsaison wurde komplett abgesagt, und wir haben immer noch keine Informationen erhalten, ob es ab November wirklich in der Halle losgeht. Ehrlich gesagt ist mein Gefühl aufgrund der momentan wieder steigenden Zahlen nicht sonderlich positiv. Das alles fördert nicht gerade die Motivation, es macht dadurch auch tatsächlich wenig Spaß zu trainieren. Dabei versuchen wir weiterhin auf dem Feld die Abstände einzuhalten, mit fünf Spielern auf einer Seite haben wir schließlich auch genügend Platz. Auf spezielle Rückschläge, bei denen sich Steller und Rückschläger zu nahe kommen würden, verzichten wir lieber noch vorsichtshalber.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Auf der Arbeit habe ich von derartigen Lockerungen noch nicht viel mitbekommen. Als Planer in einer Lokomotivwerkstatt bin ich weiterhin aufgefordert, möglichst wenig Kontakt zu Kollegen und Kunden zu haben und die Abstände zu wahren. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die Lockerungen aber definitiv erforderlich. Allerdings bin ich schon skeptisch, dass wir die Situation absehbar in den Griff bekommen und zur Normalität zurückkehren können. Es wird wohl noch ein langer, schwieriger Weg, die Pandemie zu besiegen.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

An meiner Pinwand hängen immer noch Konzertkarten für „Santiano“ und „Silbermond“, die wir aber nicht zurückgeben, sondern auf einen Ersatztermin hoffen. Außerdem macht es bei weitem noch nicht wieder so viel Freude, in ein deutsches oder griechisches Restaurant zu gehen. Zudem war es schade, dass die Goldene Hochzeit meiner Schwiegereltern am letzten Freitag unter diesen Voraussetzungen in einem deutlich kleineren Rahmen ablaufen musste. Weite Teile des Sommers hätten wir normalerweise sicherlich auf unserem festen Campingplatz an der Ostsee auf dem Festland kurz vor Fehmarn verbracht, doch ein Urlaubsflair mit Maske kommt dort auf dem Gelände einfach nicht auf. Die ganzen Umstellungen sind bei mir in den letzten Monaten eher aus der Not geboren. Wenn ich etwas beibehalten möchte, dann am ehesten, dass ich mit meiner Frau häufiger eine Radtour unternehmen möchte.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Mein Einkaufsverhalten hat sich total verändert. Das Shoppen in der Bremer Innenstadt findet fast gar nicht mehr statt. Zum Supermarkt fährt mittlerweile nur noch eine Person, also entweder meine Frau oder ich. Das Einkaufen mit Maske wird auch nie mein Ding werden, obwohl ich die Notwendigkeit durchaus verstehe. Zudem spüre ich Corona noch, weil ich nach wie vor in Kurzarbeit bin.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Olaf Marggraff, 50 Jahre alt, Faustball-Abwehrspieler und Vorstandsmitglied beim MTV Lübberstedt

Weitere Informationen

.