Einer von vielen verletzungsbedingten Ausfällen bei den Ritterhude Badgers: Mirko Morisse (am Ball). (Christian Kosak)

Ritterhude. Nur knapp 50 Kilometer trennen die Spielstätten der Ritterhude Badgers und der Bremerhaven Seahawks. Auch personelle Verbindungen zwischen den beiden Footballklubs gab es in der Vergangenheit immer wieder. Und doch kommt vor der Regionalliga-Partie am Sonntag (Kick-off 15 Uhr, Nordseestadion) zumindest bei den „Dachsen“ kaum Derbystimmung auf. „Ich selber habe früher in Bremerhaven gespielt und kenne daher den kompletten Trainerstab. Derbyfeeling wie vor Spielen gegen Oldenburg spüre ich aber nicht und auch für die Mannschaft ist es eher ein Spiel wie jedes andere“, relativiert Ritterhudes Headcoach die Bedeutung des Nachbarschaftsduells in der Seestadt.

Dennoch wollen die Badgers natürlich an ihren 13:7-Erfolg gegen den Spitzenreiter aus Hannover anknüpfen und auch im Nordseestadion siegen. Leicht wird die Aufgabe beim Aufsteiger, der nur aufgrund einer Ligaumstrukturierung in die dritte Liga aufrückte, aber nicht. Denn nach anfänglichen Startschwierigkeiten und drei deutlichen Auftaktpleiten finden sich die „Seeadler“ in der neuen Spielklasse immer besser zurecht. Das bekamen zuletzt auch die Gegner aus Oldenburg und Kiel zu spüren, die jeweils verdient besiegt werden konnten.

Starker US-Quarterback

Mit einem weiteren Erfolg könnten nun sogar die Badgers in der Tabelle überholt werden. Kein Wunder also, dass man in Ritterhude speziell die offensive Verbesserung des Lokalrivalen genau beobachtet: „Bremerhaven hat zuletzt wirklich gute Leistungen gezeigt. Sie verfügen über einen echt starken und schnellen Quarterback, der den Ball gut werfen kann und so seine gefährlichen Wide Receiver immer wieder in Szene setzt“, warnt Schulz insbesondere vor dem überragenden US-Importspieler Michael Whitley.

„Den müssen wir unbedingt stoppen, damit wir seine tiefen Pässe verhindern können“, weiß Schulz. Wenn dann auch noch das eigene Kurzpassspiel so funktioniert, wie in der zweiten Hälfte gegen Hannover, dann würde es eigentlich recht gut aussehen für die Badgers. Aber nur eigentlich: Denn die Personalsituation bei den Hammestädtern ist dramatisch. Da alle drei etatmäßigen Runningbacks verletzt ausfallen, muss Defensive-Liner Daniel Antonowitsch als Ballträger fungieren, auch der zuletzt bärenstarke Wide Receiver Tobias Kruschinski (leichte Gehirnerschütterung) und Mirko Morisse fallen in der Offensive aus. Die Defensive muss derweil weiterhin auf Leistungsträger wie Antonio Krahl, Christian Förster und Nico Rathje verzichten, sodass Trainer Robert Schulz wirklich nicht zu beneiden ist.

„In Topbesetzung wäre ich sehr optimistisch, in Bremerhaven zu gewinnen. So wird es aber sehr schwer. Wir müssen in personeller Hinsicht aktuell richtig bluten“, erklärt der Übungsleiter. Und dennoch wollen die Ritterhuder den nächsten Sieg einfahren, um dann mit breiter Brust in das „echte“ Derby gegen Oldenburg zu gehen. „Wir haben jetzt noch zwei Spiele vor der Sommerpause. Auch wenn es für ganz oben nicht mehr reichen wird, wollen wir uns in der Tabelle verbessern und gut präsentieren“, hofft auch Schulz auf erfolgreiche Wochen.