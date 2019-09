Bezirksliga 3: Auf die TuSG Ritterhude wartet am Sonntag ein echter Prüfstein: Der Tabellendritte muss beim TSV Bassen antreten, der derzeit nur einen Platz hinter den Hammestädtern lauert. „Das ist ein richtiges Topspiel und ein echter Brocken. Bassen ist eine eingespielte Mannschaft und tritt als geschlossene Einheit auf“, weiß TuSG-Trainer Bastian Haskamp. Um zum Erfolg zu kommen, müsse sein Team dabei wieder konzentrierter auftreten als beim hart erkämpften 2:1 gegen den VSK. „Das haben einige scheinbar auf die leichte Schulter genommen. Wir müssen in Bassen vom Kopf her wieder mit 100 Prozent bei der Sache sein. Denn wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir jeden schlagen“, so Haskamp. Den Ritterhuder Coach plagen allerdings einige Verletzungssorgen. Mit Marcel Meyer, Patrick Brouwer und Janluca Grove drohen gleich mehrere Leistungsträger auszufallen.

Sonntag, 15 Uhr, Bassen