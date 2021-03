Gerade einmal 0,1 Zähler fehlten Zoe Lübsen von der RG Bahrenwinkel, hier auf Waroona (Archivbild), zu einer Schleife in der L-Prüfung. (Sandra Brockmann)

Landkreis Osterholz. Dank ihrer wilden Abkürzungen landete Lea Bergmann vom RV Sankt Jürgen beim jüngsten Springturnier des RFV Holle-Wüsting weit vorne. Die 15-Jährige hüpfte aufs Siegertreppchen bei der Urban-ClassX-Serie des Klubs. Auf der siebenjährigen Hannoveraner Stute Fantastics Dern von Nicole Scholz vom RFV Pennigbüttel freute sich die Zehntklässlerin der IGS Lilienthal über Rang drei im Standardspringwettbewerb.

Ohne Fehler in einer Zeit von 37,30 Sekunden musste sich Bergmann nur Linnea Heimsoth vom RV Aller-Weser auf Midnight (0/35,28) sowie Larissa Raming vom Ammerländer RC auf Cute a Golden Dancing Queen (0/36,36) beugen. „Ich wusste gar nicht, dass meine Tochter so mutig sein kann“, zeigte sich ihre Mutter Jessica Bertram über den furiosen Auftritt ihrer Tochter erstaunt. Da ihre Ponys Filis und Balou gerade verletzt ausfallen, ist Lea Bergmann froh, auf die Pferde von Nicole Scholz beziehungsweise von deren Mutter Erika Kopp zurückgreifen zu können. „Ich entscheide immer erst kurzfristig im Parcours, welche Wege ich gehe und wie es passt“, erklärte Lea Bergmann, die Fantastics Dern erst zum zweiten Mal überhaupt auf einem Turnier vorstellte.

Schleife im Stilspringen

Ihre Klubkollegin Pauline Zirwes verpasste auf Magical Emma (4/54,64) in dieser Prüfung auf Position 33 ebenso eine Schleife wie Lea Bergmann auf ihrem anderen Pferd Perla K (4/43,47) auf Platz 28. Im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit verbuchte Lea Bergmann als Neunte auf Fantastics Dern mit 8,0 Punkten erneut eine Schleife. Im A*-Springen heimste Sankt Jürgens Annalena Geffken ebenso eine Schleife ein. Auf ihrem 14-jährigen Hannoveraner Wallach Louis d` Or Z belegte Geffken ohne Abwurf in einer Zeit von 52,28 Sekunden immerhin den siebten Platz in der ersten Abteilung. In der zweiten Abteilung waren zudem Janne Meyer-Benecke auf Cashmans Ophelia (0/50,52) sowie Laura Meyer-Benecke auf Dialaraja (0/52,79) vom RV Beverstedt auf den Rängen vier beziehungsweise acht platziert. Beste Teilnehmerin war die Taiwanesin Kimberly Yu-Tien Liu vom RV Aller-Weser auf Quando Vengo (0/45,11) als Siegerin der ersten Abteilung. Emilie Meyer vom RC General Rosenberg auf Montellina (0/62,22), Christiane Grube auf For Fritzi (4/59,18) und Sofia Müller auf Cacau (4/60,81), die beide für den RV Sankt Jürgen an den Start gingen, sowie Tjark Haake vom RC Tempo Ritterhude auf Capt`n Sparrow (6/72,07) blieben hier ohne Schleife.

Winzigkeit entscheidet

Josephine Dallmann vom RFV Kuhstedt errang im M*-Punktespringen eine Platzierung. Auf ihrem zehnjährigen Hannoveraner Wallach Lunik Mission fand diese sich mit 77 Punkten in 65,74 Sekunden auf Position acht wieder. Nina Wille vom RV Sankt Jürgen schrammte dagegen auf Baloubelle (70/74,84) auf Rang 14 knapp an einer Platzierung vorbei. Luzie Jüttner vom RFV Greven behauptete sich in diesem Wettbewerb auf Del-Negro (77/53,03). Gerade einmal 0,1 Zähler fehlten Zoe Lübsen von der RG Bahrenwinkel auf Quirana zu einer Schleife in der L-Springpferdeprüfung mit ihren 7,6 Punkten. Kristin Holtgers vom RFV Lastrup siegte auf Best Buddy mit 8,4 Zählern.

Sarah Köhler vom RC General Rosenberg bejubelte im L-Stilspringen eine Schleife. Auf ihrem 16-jährigen Hannoveraner Wallach Lion Heart SK reihte sie sich mit der Wertnote von 7,9 Punkten auf Platz neun beim Triumph von Anna Frerichs von der TG Bad Zwischenahn auf Hille's Cracker LW (8,3) in der ersten Abteilung ein. Im A*-Stilspringen preschte derweil Rosenbergs Emilie Meyer auf ihrer achtjährigen Mecklenburger Stute Montellina nach starker Vorstellung sogar mit 8,4 Zählern auf Position drei vor. In diesem Springen triumphierte Kim Kollmer von der RG Klein Roschaden auf Quebec mit 8,8 Punkten.