Sportredakteur Dennis Schott (Frank Thomas Koch)

Einen Aufruf zu starten, um gemeinsam eine Lösung zu finden, ist redlich. Miteinander reden hilft immer. Dies aber über die Presse zu machen und nicht im direkten Dialog, führt nicht zum Ziel. Und wenn in diesem Zusammenhang eine unglückliche Formulierung hinzukommt, dann ist das Missverständnis groß. Nichts anderes ist zwischen der Staffelleitung des Bezirks Lüneburg und dem Gros der Osterholzer Bezirksligisten geschehen. Dabei tut sich in dieser Angelegenheit die Frage auf, wer sich auf wen eigentlich hätte zubewegen müssen. Der Verband auf die Vereine oder die Vereine auf den Verband? In diesem Fall hätte es die Staffelleitung sein müssen.

Nichts anderes hat doch der Niedersächsische Fußball-Verband kurz nach der Corona-Pandemie getan. Er fragte die Vereine: Soll die Saison fortgesetzt oder abgebrochen werden? Und wie soll sie gewertet werden? Der NFV handelte hier proaktiv. Richtig so! Mit diesem Wissen mussten die Osterholzer Bezirksligisten geradezu davon ausgehen, dass auch die Staffelleitung ähnlich agiert, zumal es so zu lesen war. Gleichwohl steht es ihr frei, so zu entscheiden, wie es ihr vorschwebt. Sie braucht keine Rückmeldung. Anders sieht es aus, wenn es einen Dialog geben soll und dieser ausbleibt. Dann ist die Verwirrung nachvollziehbar.