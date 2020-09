Wallhöfen. Im Mixed mit seiner Stammpartnerin Ida Scharsitzke (SG Pennigsehl-Liebenau) reichte es nur zu Platz neun, da das Duo in der zweiten Runde zu spät ins Spiel fand und deshalb verlor. In den Platzierungsspielen lief es dann besser. Im Einzel musste Tebbe Monsees sich nach einem überzeugenden Auftaktsieg zwei Mal geschlagen geben und belegte in der Endabrechnung Platz 13.

Im Jungendoppel bekam er mit Hans Huß (Berlin-Brandenburg) einen sehr starken Partner zugelost und wurde an Position drei gesetzt. Diesen Setzplatz bestätigten die beiden Youngster auch in der ersten Runde, die sie locker mit 21:8 und 21:18 gewannen. Dann jedoch schlug das Pech wieder zu, denn Hans Huß konnte aufgrund einer Schulterverletzung nicht mehr weiter spielen und so blieb den beiden Akteuren nur der achte Platz. „Das war wirklich alles etwas unglücklich, dennoch sollte Tebbe nach der halbjährigen Pause und bei den Bedingungen zufrieden sein“, meinte Betreuer Niko Lütjen.