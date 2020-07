Bornreihe. Der Ball rollt endlich wieder. Anfang September – also in ungefähr sechs Wochen – soll die neue Fußballsaison beginnen und deshalb starten landauf landab die Mannschaften in diesen Tagen in die Saison-Vorbereitung ein. Das sieht bei Landesligist SV Blau-Weiß Bornreihe nicht anders aus. Auch dort bastelt das Trainerduo Nils Gresens und Frank Meyer derzeit am richtigen Testspiel-Programm. Bereits an diesem Freitag steht die erste Partie an. Und dieses erste richtige Fußballspiel nach über vier Monaten Pause hat es in sich.

Denn ab 19 Uhr ist die SV Drochtersen/Assel zu Gast im Teufelsmoor. Nicht die zweite Mannschaft, sondern die Regionalliga-Truppe. Und die ist in der abgebrochenen Saison immerhin Vierter geworden. Wie die „Moorteufel“ an diesen überaus attraktiven Testspielgegner gekommen sind, ist schnell erklärt. Der langjährige D/A-Spieler Meikel Klee schnürt bekanntermaßen seit letztem Sommer für Bornreihe die Schuhe. Klee stellte den Kontakt zu Drochtersens Coach Lars Uder her und vereinbarte das Testspiel sozusagen auf dem kleinen Dienstweg. Die viel entscheidendere Frage ist aber ohnehin eine andere: Was genau bedeutet dieses Testspiel eigentlich in Corona-Zeiten für die Blau-Weißen aus dem Teufelsmoor?

„Sportlich ist das eigentlich noch relativ nebensächlich“, sagt Alexander Küstner. Der Bornreiher Teammanager weiß: Auch wenn Drochtersen/Assel seit Monaten kein einziges Spiel absolviert hat – gegen den Regionalliga-Vierten dürften die „Moorteufel“ vor einer extrem schweren Aufgabe stehen. „Aber wir wollten der Mannschaft solch ein Erlebnis unbedingt ermöglichen“, sagt Küstner. Und ermöglichen bedeutet in diesem Zusammenhang: mit Zuschauern. „Wir haben auch darüber diskutiert, ob wir die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen, aber das konnten und wollten wir den Jungs und auch den Fußballfans im Landkreis nicht antun“, so Küstner. Einen Regionalligisten sieht man schließlich nicht allzu oft im Landkreis Osterholz.

Deshalb stand fest: Die Partie soll mit Zuschauern stattfinden. Und damit ging die Arbeit erst so richtig los. Denn die Auflagen sind nach wie vor strikt. In enger Absprache mit den zuständigen Behörden klärten die Bornreiher alle offenen Fragen. Und das waren einige. Wie ist das mit den Zuschauern und den Abständen? Wie viele Spieler dürfen dabei sein? Unter welchen Bedingungen ist ein Ausschank möglich? Müssen vielleicht sogar Masken getragen werden? Fragen über Fragen – die nun alle geklärt sind.

„Wir rechnen natürlich mit mehr als 50 Zuschauern“, sagt Küstner. Deshalb müssen Sitzplätze für alle anwesenden Zuschauer zur Verfügung stehen und auch die Kontaktdaten sämtlicher Anwesenden notiert werden. Um den erwarteten Zuschauerandrang entzerren zu können, öffnen die beiden Kassenhäuschen bereits um 18 Uhr. „Im besten Fall haben die Zuschauer bereits vorbereitete Kontaktdatenzettel (Vorname, Nachname, vollständige Adresse und Telefonnumer) dabei, das würde viel Zeit sparen“, sagt Küstner und informiert: „Wer seine Daten nicht angibt, kann leider nicht reingelassen werden.“ Nach dem Einlass werden die Zuschauer in Zehner-Gruppen zu vorbereiteten Sitzplätzen geleitet. Zehn Menschen aus fremden Haushalten dürfen sich mittlerweile wieder beieinander aufhalten, deshalb werden rund um das Spielfeld solche Zehner-Sitzgruppen vorbereitet.

Auf dem Weg zu ihren Plätzen müssen die Zuschauer einen Nasen-Mundschutz tragen, dürfen diesen dann aber am Platz abnehmen. Auch Getränke wollen die Bornreiher ausschenken, aber natürlich nicht am Bierwagen. Dafür werden extra Servicekräfte mit einem Bollerwagen von Gruppe zu Gruppe gehen und die Bestellungen aufnehmen und anschließend auch an die Plätze bringen. „Wir werden aber keine harten Alkoholika ausschenken, lediglich Bier und Softdrinks“, so Küstner. Um all die Vorgaben umsetzen zu können, war klar, dass nicht auf dem engen Platz bei Postels gespielt werden kann, sondern auf den Platz am Vereinsheim ausgewichen werden muss: „Da haben wir einfach viel mehr Platz drumherum“, so Küstner, der dennoch nicht sicher ist, wie viele Sitzplätze am Ende geschaffen werden können: „Wenn es voll ist, ist es voll. Mehr können wir dann leider nicht rein lassen.“

Am Ende sei eine Sache wichtig: „Alle müssen sich einfach an die Hygienevorschriften und Abstandsregeln halten“, appelliert Küstner eindringlich. Der Bornreiher Teammanager weiß: „Wir stehen am Freitagabend im Fokus des ganzen Landkreises.“ Angespannt ist Küstner deshalb, er will auf keinen Fall irgendeinen Fehler machen im Vorfeld dieser ersten und mit Spannung erwarteten Partie seiner Blau-Weißen. Einem Testspiel, das mit so viel mehr Aufwand verbunden ist, als alle bisherigen Bornreiher Punktspiele der jüngeren Vergangenheit.