Bornreihe. Stand jetzt soll sie stattfinden. Bornreihes Spielertrainer Nils Gresens jedenfalls geht fest davon aus, dass die Heimpartie des SV Blau-Weiß Bornreihe gegen den ASC Cranz-Estebrügge an diesem Sonntag (15 Uhr) angepfiffen wird. Aber man weiß ja nie...

Rückblende: Vergangenen Sonntag noch bekam der Fußball-Landesligist erst am späten Vormittag mitgeteilt, dass der VfL Güldenstern Stade nicht antreten könne – aufgrund eines Verdachtfalls im Umfeld der Mannschaft hatte der Verein die Partie spät abgesagt (wir berichteten). Parallel hätte auch der ASC Cranz-Estebrügge gegen den TuS Harsefeld antreten sollen, tat es aber nicht, weil gleich elf Spieler erkrankt waren. Um einem Corona-Fall vorzubeugen, sagte der ASC die Partie vorsorglich ab. Nun, eine Woche später, gastiert der Aufsteiger im „Teufelsmoor“.

Mehr zum Thema Fußball-Landesliga Lüneburg Corona-Verdacht: Bornreihe-Heimspiel kurzfristig abgesagt Erst um kurz nach elf kam die entsprechende Absage des VfL Güldenstern Stade – aufgrund eines ... mehr »

Die Bedenken des ASC Cranz-Estebrügge indes waren unbegründet. Wie Bornreihes Spielertrainer Nils Gresens erfuhr, seien sämtliche Testergebnisse negativ ausgefallen. Einer Austragung stünde demnach nichts im Wege, so Gresens. Er macht kein Geheimnis daraus, unbedingt spielen zu wollen. Bereits das kurzfristig abgesagte Stade-Spiel sorgte für viel Frust, zu gern hätten die Bornreiher die vorherige Niederlage inklusive enttäuschender Leistung im Spitzenspiel gegen den TuS Harsefeld vergessen gemacht.

Um den Rhythmus nicht zu verlieren, vereinbarten die Blau-Weißen kurzerhand ein Testspiel gegen den Regionalligisten FC Oberneuland, das sie sogar mit 3:2 gewannen. Das Ergebnis spielte allerdings eine untergeordnete Rolle. Nils Gresens und Trainerkollege Frank Meyer probierten allerhand aus, wechselten zum Wiederanpfiff fast die gesamte Mannschaft aus. Und tauschten das System. Waren die Bornreiher vorher noch mit einer 4-3-3-Formation angetreten, so agierten sie nach der Pause im 4-4-2 mit Raute. „Das hat auch gut geklappt“, meinte Gresens nach der Partie, allerdings ohne dem einen System für das anstehende Heimspiel den Vorzug geben zu wollen. „Das war beides gleich gut.“

Mehr zum Thema Kommentar zu Corona bedingten Spielausfällen Verheerende Zwickmühle Für den Amateurfußball wird die Lage mit jeder coronabedingten Absage bedrohlicher. Und es ist ein ... mehr »

Gleichwohl gibt es Nils Gresens nichts daran zu deuteln, dass die „Moorteufel“ als Favorit in die Partie gehen. „Cranz scheint in der Liga noch nicht ganz angekommen zu sein“, sagt Gresens mit Blick auf die Tabelle. Dort weilt der Aufsteiger mit nur einem Zähler auf der Habenseite auf dem vorletzten Platz. Die Bornreiher können demgegenüber auf sechs Punkte verweisen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie die „Blau-Weißen“ die erste Niederlage der Saison weggesteckt haben. Nach dem ansprechenden Start mit zwei Siegen enttäuschte die Mannschaft gegen den TuS Harsefeld fast ausschließlich. Eine Reaktion darauf blieb den Bornreihern verwehrt, die gilt es nun – Testspielerfolg gegen Oberneuland hin oder her – nachträglich zu zeigen.

Die Hausherren können dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Gresens/Meyer steht annähernd der komplette Kader zur Verfügung. „Auch die angeschlagenen Spieler sind wieder zurück – Spielertrainer Gresens eingeschlossen. Ein Einsatz von Beginn an käme allerdings wohl noch zu früh. Wer letzten Endes am Sonntag auflaufen wird, entscheiden aber ohnehin sowieso die letzten Trainingseindrücke.