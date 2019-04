Seebergen. Moritz Grotheer verließ den FC Worpswede in diesem Winter außerhalb der Wechselperiode in Richtung VfR Seebergen/Rautendorf. Der 22-jährige Neuzugang darf somit erst ab Sonntag, 19. Mai, in einem Pflichtspiel für das Team in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz eingesetzt werden. Dann hat die Mannschaft noch die beiden Punktspiele gegen die SG Ohlenstedt/Garlstedt (19. Mai) und den TSV Dannenberg II (1. Juni) vor der Brust. Offensivspieler Grotheer kam in der Vorsaison für den FC Worpswede in der Bezirksliga 3 mehrfach zum Einsatz. Trainer Olaf Tscherner ist überzeugt davon, mit dem Neuzugang eine Verstärkung für den Kader erhalten zu haben. Mit Nils Köster mischt bereits ein Akteur beim VfR Seebergen/Rautendorf mit, der in der abgelaufenen Spielzeit noch das Trikot des FC Worpswede überstreifte.