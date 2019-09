Bokel. Eine ganz bittere Niederlage hat der MTV Bokel beim Aufsteiger FC Geestland hinnehmen müssen. Obwohl die Gäste 75 Minuten die überlegene Mannschaft waren und zwischenzeitlich mit 2:0 führten, kassierten sie in allerletzter Sekunde eine schmerzhafte 2:3-Pleite. Besonders bitter war diese Niederlage, weil die beiden späten Gegentreffer aus Sicht des MTV irregulär waren.

Beim 2:2-Ausgleich in der 90. Minute zeigte der Referee so einen Wechsel an, dennoch ließ er einen Einwurf der Hausherren zu, die in der Folge mit einem Drehschuss aus 18 Meter ausglichen. Nur zwei Minuten später lag der Ball wieder im Bokeler Netz, Torschütze Niklas Müller stand aber offenbar im Abseits.

„Das sieht jeder, das war meterweit“, echauffierte sich Winckler über den zweiten Patzer des Gespanns. Allerdings monierte er auch, dass seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt nicht längst für klare Verhältnisse gesorgt hatte. Bereits in der ersten Hälfte vergaben Marius Rebien und Niko Sperl gute Chancen, erst nach der Pause belohnten sich die Gäste für ihren couragierten Auftritt. Zunächst drückte Rebien den Ball nach einer Hereingabe von Björn Bedürftig über die Linie (54.), 180 Sekunden später traf Jonah Behling mit einem satten Flachschuss aus 18 Metern. Zwar verkürzten die Hausherren nach einer Bokeler Unachtsamkeit (68.), Björn Bedürftig hätte aber kurz darauf für die Entscheidung sorgen müssen. So blieben die Gastgeber im Spiel und konnten dem MTV den ersten Saisondreier doch noch vermasseln.