Ist beim MTV künftig als Spielertrainer aktiv: Bokels Sebastian Winckler. (Werner Maass)

Bokel. Nach nur einem halben Jahr ist Udo Müller schon kein Trainer mehr beim MTV Bokel in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3. „Ich höre aus persönlichen Gründen auf“, erklärte der 54-Jährige, der auch noch einen Vertrag für die kommende Spielzeit bei den Schwarz-Weißen gehabt hätte. Seine Nachfolger stehen aber auch bereits fest. Mittelfeldspieler Sebastian Winckler und der bisherige Trainer der zweiten Formation, Detlef Zapp, werden sich gemeinsam und gleichberechtigt um den Bezirksligisten kümmern.

Sebastian Winckler hätte aber gerne noch ein wenig weiter mit Udo Müller gearbeitet: „Das halbe Jahr mit Udo hat Spaß gemacht. Er hat uns in einer schwierigen Phase mit seiner Erfahrung sehr geholfen.“ Der 27-Jährige räumte ein, dass er schon ein bisschen überrascht gewesen sei, als der Verein wegen des Trainerpostens an ihn herantrat: „Gerechnet hatte ich damit nicht. Aber wir mussten ja durch den Rücktritt von Udo Müller irgendeine Alternative finden.“ Winckler wird wie einst Bokels Manager Marko Rebien als Spielertrainer fungieren. „Langfristig sehe ich mich dann irgendwann auch nur noch an der Seitenlinie. Aber das ist wohl noch sehr weit entfernt“, teilte der Finanzierungsexperte mit.

Da der Bezirksleiter einer Bausparkasse aus beruflichen Gründen nicht immer das Training leiten könne, teile er sich seine Aufgabe mit Detlef Zapp, der selbst auch nicht immer Zeit habe. „Unsere Zielsetzung für die neue Saison ist ganz klar, die Klasse zu halten“, betonte Winckler. Er würde sich freuen, wenn der Klassenerhalt etwas früher feststeht als in der gerade abgelaufenen Saison. „Wir werden sehen, ob wir aus dieser Spielzeit gelernt haben“, so der Standardexperte.

Neben einigen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs werden auch Verteidiger Mirko Wellers und Schlussmann Niko Sperl vom Kreisligisten TSV Düring die Männer vom Bätjerplatz verstärken. Valerij Abramov (FC Geestland) und Till Ridetzki (TV Langen) verlassen den Verein hingegen. Marvin und Kevin Beckett sowie Philipp Kling beenden zudem jeweils aus gesundheitlichen Gründen ihre Laufbahn. Bei Ersatzkeeper Tim Jekat ist zudem noch nicht klar, ob er aus beruflichen Gründen aufhören wird.