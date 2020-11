Landkreis Osterholz. Mit 6:0 Punkten führt das Team um seinen noch ungeschlagenen Spitzenspieler Sönke Ziel aktuell die Tabelle an. Voraussetzung für die Spitzenposition war ein überraschender 8:4-Auswärtssieg im September beim hoch gehandelten TSV Worpswede II. Dennoch nimmt der MTV im Aufstiegsrennen, genauso wie der momentan ärgste Verfolger FC Hambergen III (5:1), weiterhin eher eine Außenseiterrolle ein.

Favoriten TuSG III und FSC Stendorf

Als Titelkandidaten gelten nach wie vor die TuSG Ritterhude III und der FSC Stendorf. Die Hammestädter, die im Sommer freiwillig auf den Verbleib in der Bezirksliga verzichtet hatten, hielten sich bislang ebenfalls schadlos und fuhren zwei Erfolge ein. Die schweren Aufgaben warten allerdings noch auf die TuSG, die wohl über das ausgeglichenste Sextett aller Teams verfügt. Alle sechs Akteure rangieren im Ranglistensystem unter den Top 17 der Liga. Axel Brockmann ragte in der Frühphase der Saison mit einer makellosen 4:0-Bilanz im mittleren Paarkreuz heraus. Konkurrent Stendorf leistete sich beim 6:6 in heimischer Halle gegen den FC Hambergen III bereits den ersten Ausrutscher. Das Fehlen von Tobias Thomas, der zusammen mit Lüder Rust das beste Spitzenduo der Klasse bildet, machte sich in dieser Partie bemerkbar.

Schiefes Tabellenbild

Dass mit der TuSG Ritterhude IV eine Mannschaft noch gar nicht in die Serie gestartet ist, zeigt selbstverständlich, wie wenig Aussagekraft die jetzige Tabelle besitzt. Trotzdem kristallisieren sich bereits Teams heraus, die im Kampf um den Klassenerhalt Probleme bekommen dürften. Den bislang schwächsten Eindruck hinterließ die SG Platjenwerbe, die mit 0:12 und 1:11 gegen Lübberstedt beziehungsweise Hambergen III zweimal unter die Räder geriet. Auch der SG SV Komet Pennigbüttel/Sandhausen, derzeit Tabellenschlusslicht mit 0:8 Punkten, dürfte es schwerfallen, einen der drei festen Abstiegsränge im weiteren Verlauf zu verlassen. Größere Hoffnungen darf sich vermutlich der FC Hansa Schwanewede machen, der mit 2:8 Zählern zwar ebenfalls sehr mäßig gestartet ist, dabei allerdings ein anspruchsvolles Auftaktprogramm besaß. Möglicherweise droht auch dem TV Lilienthal im ersten Jahr nach dem Abgang seiner Nummer eins Rüdiger Hastedt (Wechsel zum Oberalster VfW) eine heikle Spielzeit, gerade wenn das Team um Kapitän Hans-Jürgen Bollmann nicht immer seine beste Formation aufbieten kann.

Wie der gesamte Tischtennissport auf Amateurebene ruht die aktuelle Saison noch mindestens bis zum Jahresende. Inwiefern die Serie fortgesetzt wird, darüber will der Verband voraussichtlich im Dezember entscheiden.