Wilstedt. Das breite Grinsen ist in die Gesichter der Fußballspieler des MTV Wilstedt zurückgekehrt. Nach dem Abstieg aus der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord ist die Mannschaft von Trainer Eckhart Hartwig auf einem guten Weg, die Scharte der Vorsaison auszuwetzen. Der MTV Wilstedt führt zur Winterpause das Klassement der 2. Kreisklasse Rotenburg Nord an.

„Der Zusammenhalt ist riesengroß“, gibt Coach Eckhart Hartwig nach der ersten Saisonhälfte einen kurzen Einblick in das Erfolgsgeheimnis. Acht Siege in Folge führten das Team um Kapitän Bastian Benstein auf den Platz an der Sonne. Dabei hatte der MTV Wilstedt in der Herbstserie 2019 ständig mit Verletzungen zu kämpfen. Absagen zogen sich bei den Gelb-Blauen wie ein roter Faden durch die Hinrunde. „Wir sind nicht so gesegnet mit Stürmern. Da war Mirko Ahrens ein ganz bitterer Ausfall“, deutet Eckhart Hartwig an. Neben den Gebrüdern David und Jakob Seeger schlug das Verletzungspech bei Billy Franz, Mohamed Maulawy, Ole Michaelis, Kevin Otten, Toran Torun und selbst bei Spielführer Bastian Benstein zu.

Alternativen sind vorhanden

„Wir sind in der Breite wesentlich besser besetzt als im Vorjahr“, stellt Eckhart Hartwig zufrieden fest, dass die Wilstedter die regelmäßigen Absagen auf dem Platz zu kompensieren wussten. Dass in der 2. Kreisklasse Rotenburg Nord mehr Kampf und Physis als spielerische Tugenden gefragt sind, registrierten die Gelb-Blauen auf ihrem Weg an die Tabellenspitze. „Der Abstieg hat uns einfach gutgetan“, weint der MTV-Trainer der Degradierung aus der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord längst keine Träne mehr nach. Der Übungsleiter aus Otterstedt saugte während der Hinserie viele positive Aspekte auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg auf.

„Wir haben eine erstklassige Trainingsbeteiligung. Einige Spieler haben sich entwickelt. Es steht wieder eine Mannschaft auf dem Platz“, lässt Eckhart Hartwig wissen. Der MTV Wilstedt stößt bei den Zuschauern auch auf mehr Interesse als noch im Spieljahr 18/19. Mit Genugtuung nimmt der Trainer auch ein ausgesprochen harmonisches Verhältnis zur Reservemannschaft wahr. Gearbeitet haben die Offensivkräfte in der Herbstserie 2019 an der Chancenverwertung. Die Gelb-Blauen wirkten abgeklärter vor dem gegnerischen Tor als im Spieljahr zuvor. Dem 57-jährigen Cheftrainer Eckhart Hartwig steht mit Carsten Schlösser ein Co-Trainer mit Rat und Tat zur Seite. „Wir bilden ein richtig gutes Trainerteam“, ist Eckhart Hartwig felsenfest überzeugt von einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Bezirksliga-Schiedsrichter der TuSG Ritterhude.