Borgfeld. Es hätte so gut beginnen können, wenn die Spieler des SC Borgfeld im Heimspiel der Fußball-Bremen-Liga gegen den Brinkumer SV direkt ihre erste Möglichkeit zur Führung hätten nutzen können. Doch anstatt den Ball nach einem blitzsauberen Konter zum vollkommen frei vor dem Gehäuse von BSV-Torhüter Lars Goebel postierten Philip Eichler quer zu legen, entschied sich Kenstar Gehle, es auf eigene Faust zu versuchen – und scheiterte. Unmittelbar im Gegenzug erzielten die Gäste ihrerseits die vermeintliche Führung, wurden allerdings von Schiedsrichter Christoph Kluge und seinem Assistenten zurückgepfiffen, was BSV-Trainer Mike Gabel kopfschüttelnd, aber lächelnd zur Kenntnis nahm: „Niemals ein Foul“, sagte er, um sich nach dem Schlusspfiff schließlich nicht nur über einen fulminanten 7:0 (6:0)-Auswärtssieg freuen zu dürfen – sondern auch über den Sprung an die Tabellenspitze.

In den ersten 25 Minuten begegneten sich beide Teams zunächst auf Augenhöhe, die noch immer arg ersatzgeschwächten Borgfelder versuchten, das spielerische Manko über kämpferischen Einsatz wettzumachen. Doch dann leistete sich die komplette Defensivabteilung einen Aussetzer, den Brimkum zum 0:1 durch den gut aufgelegten Mert Bicakci nutzte (25.). „Danach wurde uns komplett der Stecker gezogen“, fasste Borgfelds Trainer Lutz Repschläger die nun folgenden 20 Minuten zusammen. Nahezu ohne Gegenwehr erzielten Jannik Bender (28.), Ramien Safi (34.), Mert Bicakci (35.), wieder Can Erkan (36.) und Julius Constantin Rahmig (44./FE) noch vor dem Halbzeitpfiff einen Treffer nach dem anderen, wenige Minuten nach Wiederbeginn stellte Can Erkan mit seinem zweiten Tor schließlich den Endstand her (55.).

Mehr zum Thema Fußball-Bremen-Liga Aufatmen am Wümme-Deich: SC Borgfeld gewinnt Kellerduell Der zweite Saisonsieg ist perfekt, und der tat dem SC Borgfeld mal so richtig gut: Bei Schlusslicht ... mehr »

„Wir sind nach dem 0:1 auseinandergefallen“, beschrieb der Trainer das Geschehen auf dem heimischen Kunstrasenplatz, „ich bin ratlos und kann es noch immer nicht richtig in Worte fassen.“ Gleichzeitig kündigte Repschläger an, „dass wir uns unter der Woche zusammensetzen werden, um mit dem Vorstand und unserem Sportlichem Leiter zu beratschlagen, was nun im Sinne der Mannschaft und des Vereins zu tun ist“. Die in sämtlichen Mannschaftsteilen gebotene desolate Leistung „wird in jedem Fall Konsequenzen haben“, versicherte Repschläger – um ersten Vermutungen direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen: „Bevor wir intern noch gar nicht miteinander gesprochen haben, werde ich zu keinerlei Gerüchten Stellung nehmen“, verdeutlichte er betont kämpferisch. Derzeit sei eine starke Verunsicherung in der Mannschaft zu erkennen, führte Repschläger aus, „die wir dringend heraus bekommen müssen“. Dennoch dürfe sich das Team so nicht präsentieren, forderte Repschläger, „lediglich auf den eigentlich guten ersten 25 Minuten können wir weiter aufbauen“.

Heinrich Marschollek, Sportlicher Leiter beim SC Borgfeld, hielt sich ebenfalls noch bedeckt, konkrete Aussagen könne oder wolle er unmittelbar „nach so einer bitteren Lehrstunde“ nicht treffen, konstatierte er. Doch die Sorgenfalten auf seiner Stirn waren unübersehbar, schließlich stehe für den Verein einiges auf dem Spiel. „Wir werden jetzt unter der Woche sprechen und herausfinden, ob es innerhalb der Mannschaft Unruhestifter gibt, ob es am Trainer liegt oder welche Gründe sonst in Frage kommen.“ Dass etwas passieren müsse, stehe fest, zeigte sich auch der Sportliche Leiter selbstkritisch, „wir müssen nur aufpassen, dass wir in den nächsten Tagen mit viel Augenmaß und in Ruhe Lösungen finden und jetzt nicht mit Schnellschüssen auf dieses Debakel reagieren“. Viel Zeit dafür bleibt den Verantwortlichen des SC Borgfeld nicht, am kommenden Sonntag (15 Uhr) werden die Wümme-Kicker beim FC Union 60 zum brisanten Kellerduell empfangen, bei dem beide punkten müssen, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.

Weitere Informationen

Bremen-Liga

SC Borgfeld - Brinkumer SV 0:7 (0:6)

SC Borgfeld: Kaessler; Wenzelis, Hennigsson, Hatke (72. Lohs), Becker, P. Eichler, Meixner, Jordan, Lange, Brandes (72. Meyer), Gehle,

Brinkumer SV: Goebel; Dalkiran, Uschpol, Ercan, Gräppler (52. Degenhardt), Rahmig, Safi (66. Sanneh), Behrens, Bender (62. Knüppel), Bicakci, Taha

Tore: 0:1 Mert Bicakci (25.), 0:2 Jannik Bender (28.), 0:3 Ramien Safi (34.), 0:4 Mert Bicakci (35.), 0:5 Can Erkan (36.), 0:6 Julius Constantin Rahmig (44./FE), 0:7 Can Erkan (55.)

Schiedsrichter: Christoph Kluge (SG Bremen-Ost) CM