Svenja von Horsten auf Coralin – dieses Bild wird es bei Wettkämpfen künftig nicht mehr geben. Die 15-jährige Stute geht in ihren wohlverdienten "Ruhestand". (Sandra Brockmann)

Hüttenbusch. Maike Thormann vom RC Rosenbusch Oberneuland schnappte Müller-Rulfs den Triumph auf Ludwigslust vor der Nase weg. In 62,47 Sekunden besaß die neue Bereiterin der Familie Forkert ohne Abwurf am Ende einen Vorsprung von 0,73 Sekunden auf die ebenfalls fehlerfreie Julia Müller-Rulfs.

„Maike Thormann hatte noch kurzfristig nachgenannt“, berichtete Hüttenbuschs Kassenwartin und Medienbeauftragte Bärbel Goes-Mager. Thormann und Ludwigslust starteten bereits als drittes von insgesamt 21 Paaren in der höchsten Prüfung der Spring-Veranstaltung. Nur Pia Gerding vom RFV Pennigbüttel auf Care for Life und der Klubkamerad von Maike Thormann, Lennert Hauschild, auf I. Wellie R, waren noch vor der Neu-Oberneulanderin ins Rennen gegangen. Deren früher Start bot sich förmlich an, da sie als einzige Teilnehmer auch noch ein zweites Pferd für die Prüfung sattelten. Nach einer fünfminütigen Pause kamen Pia Gerding und Lennert Hauschild dann am Ende auf Goldfinch Giulietta beziehungsweise Uwe Mad Jo noch ein weiteres Mal zum Zuge, verbesserten sich mit diesen Vierbeinern aber nicht mehr. Für Gerding langte es auf Goldfinch Giulietta aber immerhin ohne Strafpunkte in einer Zeit von 71,02 Sekunden mit Rang sechs zu einer weiteren Schleife. Auf Care for Life war die Tochter von Dörte Kuhn vom RFV Hambergen als Vierte in 69,27 Sekunden um etwas mehr als fünf Sekunden am Sprung auf das Siegertreppchen vorbeigeschrammt.

Über eine Platzierung im M-Springen freute sich auch noch Rieke Lütjen von der RG Bahrenwinkel. Auf Sasuh reihte sich Lütjen direkt hinter Pia Gerding und Care for Life in 70,25 Sekunden auf Position fünf ein. Nur allzu gerne hätte Svenja von Horsten vom RFV Hambergen auf Coralin auch noch eine Schleife eingeheimst. Die vielfache M-Siegerin war in 63,25 Sekunden auch sehr schnell unterwegs, erlaubte sich bei der Abschiedstour mit ihrer 15-jährigen Stute aber auch einen Fehler. Damit war der Traum von einer Platzierung vorbei. Repräsentanten des RFV Hambergen überreichten Svenja von Horsten zum Abschied von Coralin aber noch ganz offiziell im Rahmen des Hüttenbuscher Turniers eine Pferdedecke. Bianca und ihre jüngere Schwester Svenja von Horsten ergatterten im Laufe der Jahre 100 Siege und 269 Platzierungen mit der Ausnahme-Stute. „Jetzt wird Coralin auf die Weide gestellt, um Fohlen zu bekommen“, informierte Bärbel Goes-Mager. Zum Abschied gewann Svenja von Horsten mit Coralin noch zwei L-Springen. Coralin dürfte nun eine begehrte Zuchtstute werden.

Die Hüttenbuscher hätten ihr bereits drittes Late-Entry-Turnier in diesem Jahre gerne am gesamten Wochenende ausgetragen. „Wir mussten uns aber mit anderen Turnieren in einem Umkreis von 120 Kilometern absprechen“, verriet Goes-Mager. Da andere Turniere am Sonntag stattfanden und der bekannte Reiter Bastian Tewes in Niederstöcken kurz vor Hannover am Donnerstag seine Hauptprüfungen austrug, quetschte sich der RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen mit seiner zweitägigen Veranstaltung genau dazwischen. „Wir hatten auch wieder richtig Glück mit dem Wetter“, frohlockte Bärbel Goes-Mager. Aus Furcht vor Regen hatte der Veranstalter den Grasplatz zuvor noch gesandet, damit der im Notfall mehr Wasser aufnehmen kann.

„Der Regen blieb aber zum Glück aus. Deshalb mussten wir auch beim Turnier nichts mehr korrigieren und nur nach den Prüfungen den Platz walzen“, stellte Goes-Mager fest. Der Veranstalter hätte an beiden Tagen eine hohe Starterfüllung der angemeldeten Reiter verzeichnet. „Ohne unsere fleißigen Helfer hätten wir es nicht geschafft“, versicherte Bärbel Goes-Mager. Ein drittes Springturnier wäre dem Grasplatz nicht zuzumuten gewesen. „Die Draußen-Saison ist für uns jetzt aber ohnehin beendet“, betonte Goes-Mager. Die Hüttenbuscher wollen im nächsten Jahr wieder ganz regulär im Mai das Kreis-Jugendturnier und im August das Sommerturnier mit Springen und Dressur ausrichten. „Wenn das nicht geht, müssen wir uns kurzfristig wieder etwas anderes überlegen“, sagte Goes-Mager.

Weitere Informationen

Resultate Springturnier

Springpferdeprüfung Kl. A: 1. Lennert Hauschild (RC Rosenbusch Oberneuland) auf Kidal 8,3; 2. Pia Gerding (RFV Pennigbüttel) auf Diamonds Ninja 8,2

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Nicole Scholz (RFV Pennigbüttel) auf Fantastics Dern 8,40 2. Pia Gerding (RFV Pennigbüttel) auf Cascardora 8,3; 3. Lennert Hauschild (RC Rosenbusch Oberneuland) auf Kidal 8,2

Springprüfung Kl. L: 1. Svenja von Horsten (RFV Hambergen) auf Coralin 0/51.86 2. Antje Lorenz (RC Tempo Ritterhude) auf Snooker C 0/52,56; 3. Hellen Bischoff (RV Beverstedt) auf Dancing Daylight 0/57,21

Springprüfung Kl. M: 1. Maike Thormann (RC Rosenberg Oberneuland) auf Ludwigslust 0/62,47; 2. Julia Müller-Rulfs (RC Tempo Ritterhude) auf Chumani 0/63,20; 3. Konstantin Klindworth (RV Sittensen) auf Centano 0/64,17

Stilspringprüfung Kl. E: 1. William Schildwächter (RFV Estetal) auf Sweet Sixteen 8,5

Stilspringprüfung Kl. A: 1. Tom Meier (Pferdezucht- und RV Luhmühlen) auf Handout vom Klint 8,5; 2. Laura Meyer-Benecke (RV Beverstedt) auf Dialaraja 8,3; 2. Sarah Bössow (RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen) auf Nordstern 8,3

Springprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Laetitia Lübcke (RC Bremen-Hanse) auf Bonny S 0/50,70; 2. Abt.: 1. Marie Abel (RFV Wechold-Martfeld) auf Leoni 0/51,67

Springprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Svenja von Horsten (RFV Hambergen) auf Coralin 0/55,42 2. Andra Hovrecsny (RV Sleipnir-Sellstedt) auf Sheinara 0/58,93; 3. Joleen Müller (RFV Hooksiel) auf Lord Fenner 0/61,11; 2. Abt.: 1. Nicole Scholz (RFV Pennigbüttel) auf Greta 0/ 56,85; 2. Pia Katharina Abel (RV Sandbostel) auf Chequit‘e 0/59,67; 3. Anja Vogel (Elmeloher Reitclub) auf Wipp Wapp 0/62,36

Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. L: 1. Rieke Lütjen (RG Bahrenwinkel) auf Sasuh 0/58,72; 2. Nicole Scholz (RFV Pennigbüttel) auf Greta 0/59,18; 3. Andra Hovrecsny (RV Sleipnir-Sellstedt) auf Sheinara 0/60,83

Springpferdeprüfung Kl. A: 1. Nicole Scholz (RFV Pennigbüttel) auf Quirano 8,7; 2. Nicole Scholz (RFV Pennigbüttel) auf Charmeur 8,5; 3. Laura Meyer-Benecke (RV Beverstedt) auf Helia Hansen 8,4 KH