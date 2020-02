Geschafft: Amelie Vogel und Joanna Kullik (rechts) sind mit der SG Karlshöfen/Gnarrenburg am Ziel ihrer Träume. (Guido Specht)

Bremen. Den Titel sicherte sich das Team von Trainer Alexander Maaser mit einem schwer erkämpften 3:1 (12:25, 25:18, 25:18, 25:23). Lediglich drei Punkte aus den verbleibenden vier Spielen hatten die SG-Damen noch benötigt – doch zunächst war nichts von dem Selbstbewusstsein zu sehen, das die bisherigen zwölf Saisonsiege eigentlich hinterlassen hatten.

Überwältigt von präzisen Aufschlägen und Missverständnissen im eigenen Spiel sah sich der Titelanwärter plötzlich einem 6:16-Rückstand gegenüber. Auch Korrekturversuche mittels Auszeiten und Wechseln verfehlten ihre Wirkung. Das 12:25 bedeutete zugleich die Führung der Gastgeber. Rieke Suske und SG-Urgestein Sylvia Dammann-Kullik sollten die Partie zu Beginn des zweiten Spielabschnitts beruhigen – mit Erfolg. Über 11:8 und 20:13 bekamen die Gäste nun die Spielkontrolle. Vivien Kullik zeigte sich wach im Block, über die Mitte spielte Amelie Vogel ihre Qualitäten aus – 25:18, 1:1 nach Sätzen.

Dieser Rückenwind äußerte sich in einer deutlichen besseren Stimmung und hoher Motivation aufseiten der Maaser-Mannschaft. Wenngleich sich hier und da immer wieder Schwächen offenbarten, gelang es in Person von Diana Dege, den Druck auf die Heimmannschaft zu erhöhen (12:9). Punkt für Punkt setzte sich die SG nun ab, am Ende hieß es erneut 25:18 für die Gäste. Im vierten Satz begegneten sich beide Teams nun komplett auf Augenhöhe. Über 10:11 und 21:21 vermochte sich kein Team abzusetzen. In dieser Phase brillierten Laura Kosak und Melanie Maijan im Außenangriff. Schließlich versenkte Joanna Kullik einen Ball zum 24:23, der den Weg zum Matchgewinn und zur Meisterschaft ebnete. „Ich freue mich riesig über diese Meisterschaft und kann meinen Spielerinnen nur ein großes Lob aussprechen. Auch heute haben wir wieder eine tolle Teamleistung gezeigt“, sagte ein stolzer Alexander Maaser nach dem Titelcoup der SG.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg: Dammann-Kullik, Grigat, Maijan, Elbrandt, Groborz, Kosak, Vivien Kullik, Joanna Kullik, Neumann, Suske, Laura Kullik, Vogel, Neumann