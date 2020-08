Chantal Rödel – hier als Vize-Jugendkreismeisterin von 2019 mit Fleur du Soleil – startet als Hoffnung des RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen in der S-Prüfung am Sonnabendnachmittag. (Sandra Brockmann)

Hüttenbusch. Nur eine Woche nach dem Dressurturnier wartet der RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen nun auch mit seinem Springturnier auf. Dieses findet dabei sogar an drei Tagen statt und beginnt somit bereits an diesem Freitag um 10 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A. Den Abschluss des ersten Turniertages bildet ein Youngster-M-Springen um 18 Uhr.

Die Gastgeber haben immerhin rund 1000 Nennungen erhalten. „Wir fahren ganz schön groß auf. Diejenigen, die in diesen Zeiten Prüfungen anbieten, werden auch gut besucht“, erklärt Hüttenbuschs Kassenwartin und Medienbeauftragte Bärbel Goes-Mager. Sie fungiert gleichzeitig als Hygienebeauftragte. Die Einhaltung der Abstandsregeln werde wieder sehr groß geschrieben, so das Vorstandsmitglied. Um nicht zu viele Teilnehmer gleichzeitig auf der Anlage zu haben, wurde das Ereignis auf drei Tage in die Länge gezogen. Alle Sportler und deren Begleiter dürfen sich nur an dem Tag ihrer jeweiligen Starts selbst auf der Anlage aufhalten. Wer das Turniergelände betreten möchte, muss dafür ein zuvor ausgefülltes Formular abgeben. „Zutritt haben nur Personen ohne Symptome für das corona-typische Krankheitsbild“, informiert Bärbel Goes-Mager. Pro zwei Pferde ist ein Pfleger beziehungsweise Begleiter zugelassen. Auch Besitzer der teilnehmenden Pferde dürfen die Anlage betreten. Zuschauer sind hingegen erneut nicht erlaubt.

Als Höhepunkt richten die Gastgeber am Sonnabend um 16 Uhr ein S-Springen mit anschließender Siegerrunde aus. Weil am selben Tag in Nienburg sogar ein Zwei-Sterne-S-Springen stattfindet, hält sich das Teilnehmerfeld mit 19 Kombinationen aus Pferd und Reiter noch in Grenzen. „Nienburg kostet uns einige Teilnehmer in dieser Prüfung“, versichert Goes-Mager. Das Starterfeld in Hüttenbusch kann sich aber immer noch sehen lassen. So wird sich auch die frisch gebackene Children-Landesmeisterin Sina Holsten vom RV Zeven vorstellen. Auch Lennert Hauschild vom RC Rosenbusch Oberneuland, Mylene und Mynou Diederichsmeyer vom RV Aller-Weser, Stefan Ahlers und Nicole Scholz vom RFV Pennigbüttel, Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal, Vanessa Laas vom RV Sankt Jürgen, Jens, Josch und Sofie Löhden vom RV Zeven, Mikko Maeentausta vom RV Sandbostel sowie Julia Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude sind mit von der Partie.

Die größte Hoffnung der Hüttenbuscher, Chantal Roedel, hat auch für das S-Springen genannt. Die Youngsterin ist Bereiterin auf dem Hof von Anja-Sabrina Heinsohn vom RV Der Montagsclub in Zeven. Auch Heinsohn greift in Hüttenbusch an wie Ann-Carolin Grotheer (RV Rhade), Claes Lendrop (RC Bremerhaven), Stephan Morisse (RC General Rosenberg) sowie James William Passy (RFV Kuhstedt).

Weitere Informationen

Springturnier des RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen

Freitag, 14. August

10 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A; 11.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A; 14 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L; 15.45 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L; 17 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. M; 18 Uhr: Youngster-Springprüfung Kl. M

Sonnabend, 15. August

9 Uhr: Stilspringprüfung Kl. L; 10.30 Uhr: Springprüfung Kl. L, Teilung nach Leistung; 12 Uhr: Springprüfung Kl. M, Teilung nach Leistung; 14.30 Uhr: Springprüfung Kl. M; 16 Uhr: Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde

Sonntag, 16. August

8 Uhr: Stilspringprüfung Kl. E; 9 Uhr: Stilspringprüfung Kl. A, 1. Abt., 0 bis 9 Ranglistenpunkte (RLP); 10 Uhr: 2. Abt., 10 und mehr RLP; 11 Uhr: Springprüfung Kl. A, 1. Abt., 0 bis 22 RLP; 12.15 Uhr: 2. Abt., 23 und mehr RLP; 13.30 Uhr: Springprüfung Kl. A mit steigenden Anforderungen; 15 Uhr: Springprüfung Kl. L; 16.30 Uhr: Stilspringprüfung Kl. M KH