Bokel. Nur eine Woche nachdem der MTV Bokel beim 6:0 über den FC Oste/Oldendorf selbst ein halbes Dutzend Treffer erzielt hatte, kassierten die Bokeler nun bei der 1:6 (1:4)-Pleite beim Titelaspiranten der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 4, dem ASC Cranz-Estebrügge, selbst sechs Gegentore. „Das ist schon ein bisschen komisch“, räumte MTV-Spielertrainer Sebastian Winckler ein.

Dabei verschoben die Schwarz-Weißen in der ersten halben Stunde gut und ließen mit einer engmaschigen Defensive kaum eine Gelegenheit für den Favoriten zu. „Unser Gegner hat da nicht wirklich Lösungen gefunden“, erklärte Winckler. Dieser zwang nach 26 Minuten ASC-Torwart Ulf-Christian Bartels mit einem Schuss aus 20 Metern zu einer Parade. Winckler trat auch den daraus resultierenden Eckball selbst und fand den Kopf von Dustin von Döhlen, der den Gast dann tatsächlich in Front brachte. Doch nur fünf Minuten später traf MTV-Schlussmann Joel Prehn den Fuß eines Gegenspielers, der ihn zu umkurven versuchte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jeremy Faruke souverän zum Ausgleich. Faruke durfte kurz darauf gleich noch einmal aus elf Metern zum 3:1 ran. Lukas Rademacher hatte den Linksaußen der Hausherren, John Schliecker, gefoult und so einen weiteren Elfer verursacht. „Der war ebenso berechtigt“, so Winckler. Nun brachen bei den Männern vom Bätjerplatz sämtliche Dämme.

Nach einer zu kurzen Kopfballabwehr von Rademacher schraubte Leo Nommensen das Ergebnis per Schlenzer aus 18 Metern auf 4:1 in die Höhe. Timo Knitsch und Christian Pöppe gestalteten das Resultat jeweils mit Abstaubern im zweiten Abschnitt noch schmerzhafter für die frustrierten Bokeler.