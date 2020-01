Fynn Lütjen, SG Platjenwerbe (Karsten Hollmann)

Fynn Lütjen: Nein, draußen bin ich eher der Vorbereiter und übernehme auch als Zehner sehr viele Defensivaufgaben. Aber der Hallenfußball ist einfach mein Ding. Dort habe ich schon immer gut gespielt. In der Halle kommt es eher auf die Technik an. Das kommt mir sehr gelegen. Vor allem die schnellen Wendungen liegen mir. Deshalb sind mir heute auch immerhin sechs Tore gelungen.

Überhaupt nicht. Für mich gibt es nichts Schöneres, als das neue Jahr mit Fußball zu beginnen. Ich bin zwar noch bis sechs Uhr in der Früh in der Stadt gewesen, um zu feiern und erst um sieben Uhr ins Bett gegangen. Aber in meinem Alter geht das noch. Ich freue mich auch darüber, an einer solch traditionsreichen Veranstaltung teilnehmen zu dürfen.

Die Blumenthaler haben es mit ihrem Konterfußball einfach geschickt gemacht. Bis dahin hatten wir uns eher hinten reingestellt und auf schnelle Konter gelauert. Deshalb war es erst einmal eine Umstellung für uns. Der Blumenthaler Sieg ist aber nicht unverdient.

Nein. So etwas kann jedem mal passieren, sogar den besten. Dazu zähle ich André Niedzulka. Es kommt häufiger mal vor, dass man einen Ball freistehend nicht reinmacht. Das ist auch meistens schwerer als es aussieht.

Zur Person

Fynn Lütjen (19)

ist Neuzugang bei der SG Platjenwerbe. Der Dachdecker-Azubi hatte zuvor bei den Regionalliga-A-Junioren des Blumenthaler SV gekickt, ehe ihn ein Zehenbruch zu einer längeren Pause zwang.