Konfetti auf dem Jahnsportplatz: Erste und Zweite Herren feiern einen historisch erfolgreichen Tag der TuSG Ritterhude. (Ralf Buck)

Tage nach diesem historischen Sonntag, als die Geschichtsbücher längst um ein bedeutendes Kapitel ergänzt worden waren, erfreuten sich die Nachwuchsmannschaften der TuSG Ritterhude bei ihren Trainingseinheiten auf dem Jahnsportplatz noch immer an den Überbleibseln einer legendären Sause. Einer Feier, wie sie der Klub noch nie zuvor erlebt hat.

Kreispokalsieger und Bezirksliga-Meisterschaft. Erste und zweite Mannschaft holen zwei Titel an einem Tag. Da kann man schon mal die eine oder andere Konfetti-Rakete in den Abendhimmel schießen. Man munkelt, die letzten Spieler verließen das TuSG-Vereinsheim erst wieder, als es draußen längst schon hell war. Und das Konfetti auf dem ehrwürdigen Jahnsportplatz störte an diesem historischen Sonntag im Mai – genau wie an den Tagen danach – wirklich niemanden.

Geschafft: Bierdusche für Dennis Schumann nach dem 2:2 in Bassen. (Björn Hake)

Zwölf Monate zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Julian Geils ebenfalls Grund zum Feiern gehabt. Die Vize-Meisterschaft war nach dem elften Platz im Jahr davor ein mehr als achtbares Ergebnis. Die TuSG hatte sich endgültig in der Bezirksliga Lüneburg 3 etabliert – und Geils zeigte sich im Vorfeld der Spielzeit 2016/2017 erfrischend realistisch: „Es macht keinen Sinn, nach Platz zwei nun einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel auszugeben“, hatte der Ritterhuder Coach gesagt. Und damit offenbar genau den entscheidenden Nerv bei seinem Team getroffen. Getreu dem Motto „Stillstand gleicht Rückschritt“ starteten die Hammestädter hoch konzentriert in die Saison.

Fünf Siege aus den ersten fünf Spielen zogen gleich mal die Tabellenführung nach sich. Nach acht ungeschlagenen Partien kam dann aber die erste Saisonniederlage. Und was für eine. Nach einem 3:3-Pausenstand verloren die Ritterhuder mit 4:8 beim FSV Hesedorf/Nartum. „Ich habe auch heute noch keinen Schlüssel dafür, wie es dazu kommen konnte“, sagt Julian Geils rückblickend. Doch während einige andere Teams nun einen Einbruch bei der TuSG erwarteten, zeigten die Ritterhuder eindrucksvoll, wie sehr sie sich weiterentwickelt hatten. Vier Siege und ein Unentschieden später war auch dem Letzten klar: Diese TuSG wird bis zum Ende ganz oben mitmischen.

Damit hatte man angesichts der vorherigen Saison und der Kaderzusammensetzung durchaus rechnen können. Zu erwarten war das in dieser Konstanz aber nicht. Denn die Mannschaft hatte ja durchaus einige Rückschläge wegzustecken. Angefangen mit einem Trauerfall im engsten Familienkreis eines Spielers. „Da ist das Team noch enger zusammengerückt“, erinnert sich Geils an eine schwierige Phase zu Saisonbeginn. Im Winter gingen mit Gergory Fock und Iwen Boje zwei wichtige Akteure für ein halbes Jahr ins Ausland. Dann riss sich der Ritterhuder Torwart Lars Oberdiek das Kreuzband, auch Gero Förster fiel mit einem Bänderriss mehrere Wochen aus.

„Wir haben all diese Dinge aber gar nicht groß öffentlich thematisiert“, sagt Julian Geils, „denn wir wussten immer, dass wir das als Mannschaft gemeinsam lösen können.“ Diese Geschlossenheit im Kader war es am Ende dann wohl auch, die den Ausschlag im Titelrennen gab. „Ich weiß gar nicht, ob wir individuell besser bestückt sind, als andere Teams. Aber unsere Spieler wollten diesen Erfolg unbedingt. Sie haben nicht nur gut zugehört, sondern auch immer stark umgesetzt“, begründet Geils. Und sie wussten offenbar, dass es nur über dieses Kollektiv gehen wird.

Das wird auch beim Blick auf die obligatorischen Auszeichnungen, die Julian Geils nach jeder Saison vornimmt, deutlich. Denn wo in anderen Vereinen die Torjäger und Spielmacher geehrt werden, sind es bei der TuSG Ritterhude ausnahmslos die Defensivkräfte, die die Titel abräumen. Mit Andre Grundmann bekam ein defensiver Mittelfeldmann die Auszeichnung „Überraschung des Jahres“ verliehen. Innenverteidiger Tobias Jahn wurde vom Team zum „Spieler des Jahres“ gewählt. Als „Neuzugang des Jahres“ darf sich der erst 18-jährige Rechtsverteidiger Calvin Vrampe fühlen.

Am Ende schaffte es dieses TuSG-Kollektiv tatsächlich, neun Punkte mehr auf dem Konto zu haben, als der so souverän durch die Saison gekommene Vorjahresmeister SV Komet Pennigbüttel (60). Und auch der FC Hambergen kam bei seinen beiden Bezirksliga-Meisterschaften 2012/2013 (66 Punkte) und 2010/2011 (60 Punkte) nicht an die Ausbeute der Hammestädter heran. „Keine Frage, es war eine herausragende Saison“, sagt Geils. Selbst die interne Vorgabe, gegen die Teams aus dem Tabellenkeller nicht mehr so viele Punkte abzugeben wie noch im Vorjahr, wurde in Perfektion umgesetzt. Jeweils zwei Siege fuhr die TuSG gegen Stemmen, Bremervörde und Rotenburg II ein. „Das zeigt den Charakter der Mannschaft“, lobt Geils sein Team.

Als der Trainer mit der Ü32-Mannschaft bei der niedersächsischen Endrunde in Barsinghausen war, und die Info von der Hamberger 2:4-Niederlage in Hesedorf eintrudelte, da war Geils zum ersten Mal klar: Das wird wohl wirklich reichen dieses Jahr. Mit dem 2:2 in Bassen wurde dann am drittletzten Spieltag der letzte noch fehlende Zähler eingesammelt. Der Rest ist Geschichte.

Am 29. Juni bittet Geils nun sein Team zum ersten Training der Landesliga-Vorbereitung. Die Trainer-Vorgabe für die Zeit bis dahin lautet: Alles erst mal sacken lassen. „Es war eine sehr anstrengende Saison, weil wir von Anfang bis Ende extrem fokussiert sein mussten.“ Es ist seiner Mannschaft in beeindruckender Manier gelungen. Man könnte auch sagen: Nahe der Perfektion.