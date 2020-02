Wird Fußball-Kreisligist TuSG Ritterhude II erst einmal fehlen: Tim Napiwotzki. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Voll im Soll liegt zur Winterpause die TuSG Ritterhude II als Tabellensiebter der Fußball-Kreisliga Osterholz. „Wir haben gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zu viele Punkte liegen gelassen“, fand Trainer Maik Machnacz zumindest ein Haar in der Suppe. Der Reservecoach peilt einen einstelligen Tabellenplatz als Saisonziel an. Die TuSG Ritterhude II darf für sich in Anspruch nehmen, dem Spitzenreiter SV Löhnhorst die bislang einzigen Punktverluste zugefügt zu haben (2:2).

Die Bezirksliga-Reserve geht mit leichten personellen Veränderungen in die Rückrunde. Innenverteidiger Alexander Langen hat den Verein mit Ziel TSV Worphausen (1.Kreisklasse) verlassen. Verteidiger Dennis Schreck hat aus privaten Gründen Schluss gemacht. Luca Tölle trat als Sommer-Zugang in der Herbstserie gar nicht in Erscheinung. Den drei aus dem Kader gestrichenen Akteuren stehen zur Winterpause zwei Neuzugänge gegenüber.

Der 27-jährige Michael Borner (Abwehr, Mittelfeld) wechselte in der Transferperiode II von den Sportfreunden Heilshorn zur TuSG Ritterhude II. Mario Brinkmann (29, Mittelfeld), der in der Vergangenheit auch für die TuSG-Erstvertretung auflief, wagt nach einjähriger Fußballpause ein Comeback. Bedauerlich ist für den TuSG-Reservetrainer daneben noch ein Abgang im Aufgebot. Tim Napiwotzki hält sich bis zum Sommer in Down Under (Australien) auf. „Mit seiner Schnelligkeit hat er schon Impulse gesetzt“, hält Maik Machnacz große Stücke auf den 19-jährigen Mittelfeldakteur.