Auf solch einem Untergrund ist eine gute Vorbereitung schlichtweg unmöglich. Wie die TuSG Ritterhude hatten sämtliche Vereine aus dem Landkreis Osterholz mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. Kunstrasenplätze könnten dieses Problem beheben. (Tobias Dohr)

Na, Dennis, da muss ich doch erst mal sagen: Schön, dass Du überhaupt noch direkt mit mir redest. Ist ja offenbar gar nicht mal selbstverständlich in solchen Fällen. Macht es denn Sinn, Dich noch davon abzubringen? Beispielsweise wenn ich Dir sage, dass Du hier die Zeitungslandschaft wirklich prägen und zu einem echten Gesicht der Sportredaktion werden kannst? Geld ist wirklich nicht alles, Dennis. Aber das müssen selbst Amateur-Fußballer ja manchmal erst sehr schmerzhaft am eigenen Leib erfahren . . .

Wir werden es womöglich nie in Erfahrung bringen – und ehrlich gesagt: Das ist auch gut so. Genau aus dem Grund liebe ich den Amateurfußball ja. Weil er eben nicht des Geldes wegen betrieben wird. Zumindest in den allermeisten Fällen. Und ich bekomme Bauchschmerzen, wenn ich höre, dass sich das ändert. Insofern: Hut ab, FC Hagen/Uthlede, für diese äußerst strikte und korrekte Haltung. Und damit sollte beim Sauermilch-Theater der letzte Vorhang auch gefallen sein.

Auf den Hamme-Wiesen könnte man derzeit Wasserski fahren. Oder wunderbar Schlittschuh laufen, wenn es denn wenigstens kalt wäre. Aber es ist nur nass, nass, nass. Und dann schaut man nach Bremen, und was muss man sehen? Alle, wirklich ALLE Spiele in der Bremen-Liga und der Bremer Landesliga haben stattgefunden! Ich weiß nicht, wie lange der Landkreis Osterholz eigentlich noch auf seine ersten Kunstrasenplätze warten soll . . .

Eine gute Vorbereitung ist so schlichtweg gar nicht möglich. Für die ambitionierten Amateurtrainer sind die Wochen von Mitte Januar bis Ende Februar doch die reinste Bewegungstherapie und fußballerisch die reinste Verschwendung von Lebenszeit. Auf Dauer gibt es da definitiv nur zwei Lösungen: Entweder der Landkreis und die Vereine nehmen sich endlich des Themas Kunstrasen an, oder aber der Verband ändert die Terminplanung und spielt eine Amateursaison von Anfang April bis Ende Oktober. Sechs Wochen Ferienpause kann man dann ja trotzdem machen. Aber so ist es doch eine einzige Farce. Und die Winter werden wohl auf Sicht eher nasser als kälter werden. Und das hätte dann auch noch einen anderen schönen Nebeneffekt. . .

Mehr zum Thema Sportjahr 2019 Der etwas andere Rückblick „Schott the Dohr“ - in unserer etwas anderen Rückschau lassen wir die vergangenen Monate Revue ... mehr »

Dass ich künftig nicht ganz so oft in den kalten Wintermonaten in meiner schwarzen Kluft über die Plätze laufen muss . . .

Oha, Herr Schott, das ist aber eine gute, weil eigentlich nicht zu beantwortende Schlussfrage. Sagen wir mal so: Ich weiß auf jeden Fall, welche Rolle ich im Amateurfußball niemals mögen werde. Haste ’ne Idee?

Schon möglich. Jedenfalls liebe ich diesen Sport immer noch. Und bin glücklich, ihn aus so vielen verschiedenen Perspektiven erleben zu dürfen. Leidenschaft aus Überzeugung – klingt zwar etwas pathetisch, trifft es aber irgendwie. Und wie ich Dich jetzt hier in den vergangenen zehn Monaten so kennengelernt habe, ist es bei Dir ganz ähnlich. Insofern gehe ich davon aus, dass Du Deinen Berater gleich anrufst, und ihm sagst, er soll das Vertragsangebot der drittklassigen Zeitung in die Tonne kloppen.

Zur Person

Die Sportredaktion

schließt den Februar ab. In unserer etwas anderen Monats-Rückschau lassen wir die vergangenen Wochen Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.