Tobias Gerken: Man muss erst mal konstatieren, dass die Kreisklasse keine Thekenliga ist und dort schon ein anderes Niveau herrscht. Mit Maksymilian Amplewski, der nach Hambergen gegangen ist, haben wir vor der Saison zudem unseren besten Stürmer verloren. So einen Abgang kann man nur schwer kompensieren. Nach vier Spielen hatten wir trotzdem sechs Punkte auf dem Konto und waren voll im Soll. Die deutliche 0:6-Niederlage gegen Aschwarden war dann ein Knackpunkt.

Für viele unserer jungen Spieler waren die ersten beiden Jahre im Herrenbereich durchweg erfolgreich. Nach zwei Aufstiegen in Folge muss man sich erst mal an das Verlieren gewöhnen. Das hat einige Spieler im Kopf schon ein wenig aus der Bahn geworfen.

Zum einen konnten wir uns aufgrund einiger Verletzungssorgen im Defensivbereich nie wirklich einspielen. Oftmals mussten so beispielsweise Feldspieler im Tor aushelfen, auch in der Abwehrreihe mussten wir häufig umstellen. Wir haben es den Gegnern oft zu einfach gemacht, daran müssen wir unbedingt arbeiten.

Also ich möchte keinen Spieler hervorheben, da wir unsere Ziele nur als Team schaffen. Aber Tobias ist schon eine der positiven Erscheinungen dieser Saison gewesen. Er hat als Mensch und Führungsspieler eine tolle Entwicklung genommen. Tobias geht wirklich voran. Eine stabile Achse ist immer wichtig für eine Mannschaft, die hat uns vor dem Abbruch auch wegen seines Ausfalls ein wenig gefehlt.

Na ja, man kann auf der einen Seite sagen, dass die Unterbrechung aufgrund unserer schlechten Phase vielleicht zu einem günstigen Zeitpunkt kam. Andererseits hat sich die Mannschaft nach der enttäuschenden Niederlage zusammengesetzt und sich noch mal ausgesprochen. Die Jungs haben auf eine Reaktion gebrannt, die musste aber dann ausfallen. Letztlich ist die aktuelle Phase für alle Fußballer schwer und ziemlich zäh.

Wir müssen als Mannschaft in jedem Spiel an unser Maximum gehen. Wenn uns das gelingt, wir alle Spieler beisammen haben und es wieder weitergeht, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten können.

