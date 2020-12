Landkreis Osterholz. Der Akteur des TSV Eiche Neu St. Jürgen III (3. Kreisklasse Osterholz) steht an erster Stelle der Spieler, die in der Herbstserie 2020 sowohl zumindest fünf Saisontreffer als auch wenigstens 50 Prozent der Tore ihrer Mannschaft erzielten.

Der TSV Eiche Neu St. Jürgen III bildet zur Winterpause das Schlusslicht in der niedrigsten Spielklasse des Fußballkreises Osterholz. Marcel Pfeiffer markierte im ersten Saisonabschnitt fünf der sieben Tore für sein Team. Dies entspricht einem Wert von 71,42 Prozent aller Treffer für den TSV Eiche Neu St. Jürgen III. Für die fünf Treffer benötigte der 24-jährige Angreifer die fünf Saisonspiele der Vertretung von Trainer und Vater Thomas Pfeiffer. „Ich harmoniere vorne mit Christian Stelljes ganz gut“, führt Pfeiffer seine hohe Trefferquote auf die fruchtbare Zusammenarbeit mit einem Teamkollegen zurück.

Dem Bayern-Fan bereitet der Fußballsport auch trotz der Misserfolge viel Freude. „Wir sind ein guter, solider Kern“, ist die Laune nach den Negativergebnissen (fünf Spiele, fünf Niederlagen) beim Eiche-Knipser keineswegs im Keller. Marcel Pfeiffer spielte im Jugendbereich für den SV Lilienthal-Falkenberg in der B-Jugend-Landesliga Lüneburg. Verletzungen am Knie und Beschwerden an den Adduktoren warfen den Stürmer in der Vergangenheit wiederholt zurück. Neben Marcel Pfeiffer (71,42 Prozent) landeten Daniel Gachov (TuSG Ritterhude III, 65,21 Prozent) und Nikolai Süß (VSK Osterholz-Scharmbeck II, 62,50 Prozent) noch auf dem Treppchen in der Rangliste. Daniel Gachov erzielte 15 der 23 Tore für sein Team. Nikolai Süß beansprucht fünf der Saisontreffer seiner Mannschaft für sich.

Die Torjäger mit mindestens fünf Saisontreffern und wenigstens 50 Prozent der Tore ihrer Mannschaft: 1. Marcel Pfeiffer (TSV Eiche Neu St. Jürgen III, 71,42 Prozent), 2. Daniel Gachov (TuSG Ritterhude III, 65,21), 3. Nikolai Süß (VSK Osterholz-Scharmbeck II, 62,50), 4. Denis Cordes (SG Ohlenstedt/Garlstedt, 61,53), 5. Tobias Kumar (SG Platjenwerbe II, 56,52), 6. Steven van Hoorn (FC Hambergen III, 54,54), 7. Hannes Köster (ASV Ihlpohl) und Rene Monsees (1.FC Osterholz-Scharmbeck II, beide 50,00).