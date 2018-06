Bislang waren nur die Besten einer jeweiligen Jahrgangsgruppe startberechtigt. Mit der nun vollzogenen Öffnung wollte der Kreisverband allen Talenten die Chance geben, mitzumachen. Mit ausbleibendem Erfolg. Zwar kämpfte wie im Vorjahr der Nachwuchs aus neun verschiedenen Vereinen um die Titel und die Anzahl der A-Schüler konnte noch einmal auf 21 gesteigert werden, aber der Wettbewerb der A- und C-Schülerinnen musste aufgrund von lediglich sieben Anmeldungen zusammengelegt werden. „Ich denke, es war trotzdem die richtige Entscheidung“, erklärte Kreisjugendwart Andreas Gusowski, „allerdings werden wir im nächsten Jahr einen anderen Termin auswählen, um den zeitgleichen Konfirmationen aus dem Weg zu gehen.“

Bei den A-Schülern (Jahrgang 2003 und jünger) zeichnete sich früh ein Duell zwischen Hambergens Florian Kowald und Laurin Struß vom TSV Worpswede ab. Beide dominierten das Geschehen nach Belieben und blieben in ihren ersten neun Einzeln jeweils ohne einen einzigen Satzverlust. So musste das direkte Duell folglich am Ende entscheiden. Zwar war das Match umkämpft, ging allerdings doch mit klarem Ergebnis (3:1-Sätze) an Florian Kowald. Laurin Struß durfte sich damit trösten, ebenso wie Kowald das Ticket für die Bezirksrangliste zu erhalten.

Die sieben Mädchen spielten nach dem Prinzip „jeder gegen jeden“. Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Ritterhudes Titelverteidigern Carolin Joergler und dem Fehlen der bereits für den Bezirk vorqualifizierten Jill Bannach (Hambergen) war Lina Marie Buck ohne ernsthafte Gegnerin. Mit 18:0-Sätzen drückte die 11-jährige Worpswederin dem Turnier ihren Stempel auf. Catalina Azócar Dannemann vom TV Falkenberg sicherte sich mit gehörigem Leistungsabstand den zweiten Platz. Bucks Vereinskameradin Leni Struß behielt in der separaten C-Schülerinnen-Wertung die Oberhand.

Ebenfalls in nur einer Gruppe duellierten sich die C-Schüler (ab Jahrgang 2007). Ritterhudes Phillip Binder deutete sein Potenzial an und sicherte sich den Sieg. Lediglich gegen den zweitplatzierten Joshua Nick Wagner (Wörpedorf) musste Binder beim Viersatzerfolg an sein Limit gehen.

A-Schülerinnen: 1. Lina Marie Buck (Worpswede), 2. Catalina Azócar Dannemann (Falkenberg), 3. Leni Struß (Worpswede), 4. Julia Büttner (Hüttenbusch), 5. Jördis Bussmann (Wallhöfen) A-Schüler: 1. Florian Kowald (Hambergen), 2. Laurin Struß (Worpswede), 3. Lasse Bannach (Hambergen), 4. Mauricio Neubecker (Lübberstedt), 5. Maxim Becker (Falkenberg) C-Schüler: 1. Phillip Binder (Ritterhude), 2. Joshua Nick Wagner (Wörpedorf), 3. Finley Girth (Pennigbüttel), 4. Aaron Pintat (Ritterhude), 5. Leon Reichardt (Ritterhude) FM