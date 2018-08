Trainer Ugur Biricik (Mitte) mit den Neuzugängen (von links) Ahmet Derin, Yassin Bekjar, Alexander Lohs und Sören Späder. Auf der Aufnahme fehlt Torhüter Mahmoud Hachem. (Markwort)

Borgfeld. Die Zeiten, in denen Fußballspiele des SC Borgfeld nicht selten zweistellig zu seinen Gunsten ausgingen, sind nach dem so lang ersehnten und nun endlich erreichten Aufstieg in die Bremen-Liga vermutlich vorbei. "Am Sonntag werden wir erleben, wie es ist, wenn sich das Kräfteverhältnis einmal ändert", blickt Erfolgstrainer Ugur Biricik auf den Auftakt für sein Team in Bremens höchster Amateur-Spielklasse voraus. Direkt im ersten Spiel bekommen es die Wümme-Kicker auf eigener Anlage gleich mit dem Titelfavoriten schlechthin zu tun, Gegner ist der FC Oberneuland.

"Das Gute daran ist", so Biricik, "dass wir sofort zu Beginn hellwach und voll konzentriert sein müssen." Gleichzeitig zeigt sich der Trainer aber auch zuversichtlich. "Wir werden mutig spielen und uns nicht einfach unserem Schicksal ergeben", versichert Biricik, "schließlich haben auch wir viele Spieler mit großer Routine im Kader, die auch schon in höheren Ligen gespielt haben und die nötige Erfahrung ins Team hinein bringen."

Die größte Baustelle sieht Biricik derzeit in der des Torhüters. Nach dem schmerzhaften Abgang von Torwart Rico Sygo zum BSV Rehden in die Regionalliga kämpfen Neuzugang Mahmoud Hachem und Youngster Simon von Hallen um den Job zwischen den Pfosten. "Ich habe mich noch nicht festgelegt", versichert Biricik, "beide gehen mit den selben Chancen ins Rennen und müssen sich über eine gute Leistung in jeder Trainingseinheit anbieten." Diese Vorgabe gelte selbstverständlich auch für den Rest des 27 Spieler umfassenden Kaders. "Wir sind im Grunde genommen auf jeder Position doppelt gut besetzt", ist Biricik von der nötigen Qualität seiner Spieler felsenfest überzeugt.

Einzig die Umstellung in den Köpfen sei schwierig vorherzusagen: "Niemand weiß, wie sich eine Niederlage auf das Selbstverständnis der Spieler auswirken könnte", so Biricik, "wir können davon ausgehe, dass der Start sehr schwer für uns wird, uns gleichzeitig aber auch die Moral und die Einstellung der Spieler aufzeigt." Vor allen Dingen die Bereitschaft, für die Mitspieler "Gras zu fressen", also mögliche Fehler der anderen auszubügeln und sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen, fordert der Trainer von seinen Spielern.

"Wenn wir geschlossen als Mannschaft auftreten und in jedem Spiel die nötige Einstellung an den Tag legen", hofft der Coach, "werden wir ganz sicher nicht gegen den Abstieg kämpfen, sondern können uns hoffentlich weiter nach oben orientieren." Seine Spieler seien bereit, versichert er, "die Jungs haben richtig Lust auf die Bremen-Liga, sie wollen sich immer mit den Besten messen und sich auch auf diesem Niveau beweisen“, ist der Trainer überzeugt.

Neben zahlreichen Stützen der Meistermannschaft aus der Vorsaison zählen die Borgfelder auch die fünf Neuzugänge zu den möglichen Garanten für eine erfolgreiche Spielzeit. Mit Mittelfeldspieler Yassin Bekjar hat das Team nun einen laufstarken und torgefährlichen Kicker im Team, der aus jeder Lage beidfüßig den Abschluss sucht. Eine Achse stehe noch nicht, "aber die wird sich ganz sicher in den ersten zwei, drei Wochen finden", meint Biricik. Auch das Spielsystem mit Viererkette in der Abwehr und drei bis fünf Mittelfeldspielern soll beibehalten werden, an der geballten Offensivpower um Torjäger Christopher Taylor herum zweifelt sowieso niemand.

Biricik ist vom Kader überzeugt: "Für einen Aufsteiger sind wir qualitativ enorm stark und breit aufgestellt." Sollte die Umstellung auf die neue Rolle in der Bremen-Liga gelingen und sich das Team nicht von ersten Niederlagen verunsichern lassen, "ist der Klassenerhalt in jedem Fall drin", so Biricik. Wenn es etwas mehr wird, würde sich in Borgfeld auch niemand dagegen wehren. "Wir können im Prinzip ganz unverkrampft auftreten", konstatiert der Trainer, "und wenn sich alle für das Team aufopfern, können wir vielleicht sogar zum Favoritenschreck werden."

Weitere Informationen

Neuzugänge: Mahmoud Hachem (TuS Komet Arsten), Yassin Bekjar, Ahmet Derin (beide SV Hemelingen), Alexander Lohs (SV Lilienthal-­Falkenberg), Sören Späder (eigene 2. Herren)

Abgänge: Rico Sygo (BSV Rheden), David Glowka (OT Bremen Ü32), Jonas Reinke (TV Oyten), Kevin Brandt (TuS Schwachhausen II), Felix Jaekel (Pause)

Restkader: Kevin Brandes, Doguhan Cigdem, Max Credo, Florian Haar, Eric-­Ove Henningsson, Dominic Jaeger, Leon Kahrs, Mathis Kröger, Gerrit Kubin, David Lange, Frederik Metzner, Florian Meyer, Björn Nennecke, Oladare Olaobaju, Niklas Ordenewitz, Marco Ordenewitz, Kerem Koray Sahin, Nicolas Soller, Christopher Taylor, Marc-­Patrick Tietjen, Christian Ulm, Simon von Hallen

Trainer: Ugur Biricik

Co-Trainer: Jens Ahlers, Christian Sotta

Torwarttrainer: Holger Meyer

Athletiktrainer: Sven Duschner

Betreuer: Rebecca Heitmann, Sebastian Haar

Physiotherapeut: Michael Rothgeber

Meisterschaftsfavorit: FC Oberneuland

Saisonziel: Klassenerhalt CM