Landkreis Osterholz. Für die Kreisliga Osterholz qualifizierten sich der 1. FC Osterholz-Scharmbeck, FC Hansa Schwanewede, SV Grün-Weiß Beckedorf, SV Lilienthal-Falkenberg, TSV Meyenburg, die TuSG Ritterhude sowie die SG Ohlenstedt/Garlstedt/Hambergen und die SG Pennigbüttel/Bornreihe/Freißenbüttel. Gesucht wird der Nachfolger der SG Wörpetal, die in der Vorsaison als Gastspielgemeinschaft aus dem Kreis Rotenburg souverän den Titel errang.

Unterhalb der Kreisliga bilden sieben Ü40-Teams die Kreisklasse Osterholz. Der Staffel gehören nach einer Neueinteilung der TSV Lesumstotel, TSV Worphausen sowie die SG Axstedt/Steden/Wallhöfen, SG Grasberg, SG Scharmbeckstotel/Buschhausen/Ihlpohl, SG Hamme I und SG Hamme II an. Beide Ü40-Spielklassen steigen am Freitag, 28. Februar, in die Frühjahrsserie ein.