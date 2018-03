Bald laufen sie wieder ein: Die Ritterhude Badgers (links Urgestein Claus Kreie) bereiten sich auf die kommende Regionalliga-Spielzeit vor. (Dohr)

Ritterhude. Es war ein ziemlich harter Winter. Nicht nur für die hiesigen Amateurfußballer, sondern auch für die Footballer der Ritterhude Badgers. Natürlich litt auch das Drittliga-Team der Dachse unter der extremen Witterung. Ein regelmäßiges Training unter freiem Himmel konnte praktisch nicht stattfinden. Immer wieder sperrte die Gemeinde die Trainingsfläche am Moormannskamp aufgrund der Witterungsverhältnisse. Doch das war nur ein Grund dafür, warum bei den Badgers in den vergangenen Monaten reichlich Leben in der Bude war. Denn auch auf der Headcoach-Position hat sich beim ambitionierten Regionalligisten was getan – schon wieder.

Eigentlich hatte Benjamin Leschke erst im Herbst vergangenen Jahres die Nachfolge des im Unfrieden gegangenen Marcus Meckes angetreten. Doch nun ist auch Leschke schon wieder Geschichte. Aus "privaten Gründen", wie es in einer Mitteilung des Klubs heißt, hat sich Leschke verabschiedet. Für ihn hat nun Robert Schulz zusätzlich zu seinem Posten als Offense Coordinator die Rolle des Headcoaches übernommen. Schulz kennt das Team bereits aus der vergangenen Saison – und war auch federführend bei der Verpflichtung des neuen Quarterbacks. Denn auch dort benötigten die Ritterhuder nach dem Abgang von John von Nessen einen neuen Mann.

Der kommt nun aus Hamburg und spielte zuletzt bei den Black Swans in der Oberliga Nord. Maximin Lange soll künftig das Spiel der Ritterhuder lenken. Robert Schulz ist von seinem neuen Spielmacher überzeugt, wenngleich er diesen nicht mit einem John von Nessen, Ryan Cieplenski oder Jonathan George vergleichen will: "Max mag vielleicht nicht der schnellste Quarterback oder der mit dem besten Arm sein, der schon mal in Ritterhude gespielt hat. Dafür besitzt er aber ein ungemeines Spielverständnis, und das ist mir besonders wichtig bei meiner Offense."

Zudem verfügt Lange auch über Erfahrung im Mutterland des American Footballs. In den USA gehörte der 21-Jährige in der Saison 2016/2017 zum Kader der New Mexico Highlands University in der nationalen zweiten College-Liga (NCAA Division II). "Das Passspiel wird mit ihm enorm flexibler werden und zudem gibt er uns den netten Bonus, Importspieler freier in der Offense einzusetzen", sagt Robert Schulz. In der Tat ist Maximin Lange der erste deutsche Stamm-Quarterback seit Gerrit Scheithauer in der Landesliga-Saison 2011. Bisher hat der Klub allerdings noch keine Importspieler verpflichtet, befindet sich jedoch in der konkreteren Sichtung.

Weitere Neuverpflichtungen gibt es aber dennoch bereits zu vermelden. So kehren Alex Hartwig (Offense Line) und Garcia Fineto (Defense Line) nach einer Saison in der GFL1 bei den Hamburg Huskies zurück nach Ritterhude. Ebenfalls aus der GFL1 kommt Wide Receiver Hendrik Hinrichs von den Dresden Monarchs. Zudem schließt sich mit Felix Gartelmann ein Runningback von Oberligist Bremen Firebirds den Badgers an. An diesem Osterwochenende wird Headcoach Schulz mit seinem Team am Freitag und Samstagvormittag zunächst zwei intensive Trainingstage am heimischen Moormannskamp abhalten, ehe es dann zu einer Scrimmage-Partie gegen die Hamburg Huskies nach Lübeck geht.

Bereits am Sonnabend, 21. April, steht dann die Saisoneröffnung in der Regionalliga Nord an. Zum Saisonauftakt müssen die Badgers zu den Hamburg Blue Devils reisen. Das erste Heimspiel steigt am Wochenende darauf gegen die Hamburg Pioneers (Sonntag, 15 Uhr). Es bleibt also nicht mehr viel Zeit für Maximin Lange und sein Team, um sich optimal einzuspielen. "Leider hat der Abgang von Benjamin Leschke und die schwierigen Wetterbedingungen für ein paar Unruhen in der bisherigen Vorbereitung gesorgt", sagt der neue Badgers-Quarterback und fügt hinzu: "Allerdings bin ich nun froh, dass wir endlich draußen trainieren können. Ich bin optimistisch, dass uns das jetzt als Team noch ein weiteres Stück nach vorne bringen wird."

Zur Sache

„Tag der offenen Tür“ für Jugendliche

Mit einem kurzfristig anberaumten „Tag der offenen Tür“ speziell für Kinder und Jugendliche läuten die Ritterhude Badgers die heiße Phase der Saisonvorbereitung ein. Am Karfreitag verwandelt sich die variable Rasenfläche am Ritterhuder Moormannskamp in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in eine große Football-Testfläche.

„Alle Kinder von 8 bis 18 Jahren sind herzlich eingeladen, egal ob groß oder klein, dick oder dünn, ob mit oder ohne Erfahrung“, sagt Pressesprecher Mirko Morisse. „Wir werden Spieler und Trainer da haben, die allgemeine Dinge zum American Football erklären werden.“

Darüber hinaus sind praktische Übungen geplant, wie Morisse verrät: „Bälle werfen und fangen, Dummys tacklen, Beinarbeit an der Geschwindigkeitsleiter und andere Dinge. Und gleichzeitig findet auch das Camp der 1. Herren auf einem Nebenplatz statt, bei dem dann natürlich auch gerne zugeschaut werden darf.“

Sowohl die Tackle Jugend (15 bis 19 Jahre) als auch das Flagteam (6 bis 15 Jahre) der Ritterhude Badgers trainieren immer dienstags und donnerstags in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr.