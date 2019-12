Zählte zur siegreichen Mannschaft: Luise Molis vom VSK Osterholz-Scharmbeck. (frei)

Osterholz-Scharmbeck. Dieses Jahr bildete keine Ausnahme. Auch in diesem Jahr fanden in Osterholz-Scharmbeck die Kreismeisterschaften im Rhönradturnen statt. Traditionellerweise bilden sie den Jahresabschluss, bei dem sich vor allem für Anfänger die Möglichkeit bietet, erstmals Wettkampferfahrungen zu sammeln. Und die Turnerinnen und Turner packten die Gelegenheit beim Schopfe und sorgten so für einen neuen Melderekord. „Erstmals wurde die magische Grenze von 70 Turnerinnen geknackt“, freute sich Torsten Lutz, Abteilungsleiter des VSK Osterholz-Scharmbeck.

Doch nicht nur das. Neben der hohen Zahl an Meldungen, insgesamt waren es 75, wurde dieses Mal außerdem ein neues Konzept ausprobiert. Es wurde nicht mehr alleinig in Altersklassen geturnt, sondern in Mannschaften – gemischt über alle Vereine, Alters- und Leistungsklassen. So kamen insgesamt zwölf Mannschaften zustande und die Turnerinnen des VSK Osterholz-Scharmbeck, TSV Wallhöfen und – weil es sich um einen kreisübergreifenden Wettkampf handelte – auch des Hochschulsports aus Bremen waren auf einmal Teamkolleginnen. Alle Turnerinnen einer Mannschaft zeigten je eine Geradekür, die in Altersklassen gewertet wurde. Dabei zählte am Ende je der Mittelwert der Mannschaften zur Ermittlung des Siegerteams.

VSK dominiert zahlreiche Wettkämpfe

Gewinner des Mannschaftswettkampf wurden Luna di Meco, Amelie Odia, Luise Molis, Victoria Viebrock (alle VSK Osterholz-Scharmbeck), Talia Kück und Lisa Montag (beide TSV Wallhöfen), die einen Mittelwert von 4,908 Punkten erturnten. Sehr knapp dahinter landete das Team um Celine Frese, Lara Hüllenhagen, Johanna Wahls, Sina Wätjen, Pauline Melzer (alle VSK Osterholz-Scharmbeck), Anne Brünjes und Lorina Müller (beide TSV Wallhöfen) mit 4,864 Zählern. Über die Bronzemedaille freuten sich schließlich Madita Janßen, Zoe Walter, Anne Köhler, Muriel Lange (alle VSK), Nele Ahres, Svea Thoden (beide TSV Wallhöfen) mit 4,817 Punkten.

Aufgrund der enormen Teilnehmerzahl und der Tatsache, dass in diesem Jahr das Turnen in Mannschaften im Vordergrund stand, wurden die Wertungen der Altersklassen im Nachgang durch den Kreisfachwart ausgewertet. Neue Kreismeisterin in der Altersklasse 7/8 wurde Johanna Wahls vom VSK Osterholz-Scharmbeck mit 4,85 Punkten. Enie Berger (AK 9/10) holte sich mit einer Wertung von sechs Punkten erstmals den Titel. Auch in der teilnehmerstärksten Gruppe (AK 11/12) ging der Sieg an den VSK. Hier setzte sich Mieke Duddeck gegen 23 Konkurrentinnen durch. Zudem untermauerte Shona Felske (AK 15/16) mit ihrem Sieg die Dominanz des VSK. Talia Kück konnte diese jedoch in der Altersklasse 13/14 durchbrechen. Und auch in der Altersklasse 19 bis 24 Jahre ging der Sieg nicht an den VSK, sondern an die Bremerin Caroline Thiele. Die Tageshöchstwertung erhielt derweil VSK-Turnerin Madita Janßen (AK 25+) mit 9,65 Punkten.