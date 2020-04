Landkreis Osterholz. Am Donnerstagabend fanden in sieben niedersächsischen Fußballkreisen die letzten Erhebungen unter den Vereinen zum Vorschlag des Verbandsvorstandes statt, den Spielbetrieb in der derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison zwischen dem 15. August und 1. September wieder aufzunehmen.

Damit ist die Meinungsbildung unter den 33 NFV-Kreisen abgeschlossen. „Wir werden uns am Freitag im Verbandsvorstand intensiv mit den Ergebnissen auseinandersetzen und dann das weitere Vorgehen beraten“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath. Aktuell sei allerdings davon auszugehen, dass es am Freitag zu keiner konkreten Entscheidung kommen werde. Vielmehr soll ein Fahrplan über die folgenden Schritte entworfen werden, der über die medialen Kanäle des NFV kommuniziert wird. Distelrath: „Ein Zeitpunkt, wann der Verbandsvorstand zu einer finalen Beschlussfassung kommen könnte, lässt sich derzeit noch nicht konkret benennen.“