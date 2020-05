Es wird noch lange dauern, bis Niedersachsens Amateurfußballer wissen, wann und wie es mit dem Punktspielbetrieb weitergeht. (Ingo Möllers)

Landkreis Osterholz. In einer Vorstandssitzung hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) den weiteren Fahrplan jetzt abgestimmt – und dabei ein durchaus überraschendes Ergebnis präsentiert.

So wurden vier Szenarien erarbeitet, die auf einem außerordentlichen Verbandstag zur Abstimmung gestellt werden sollen. Die von den Vereinen bereits mehrheitlich abgelehnte Variante einer Saisonverlängerung taucht bei diesen Szenarien ebenfalls wieder auf. Vor allem aber dürfte der späte Zeitpunkt des außerordentlichen Verbandstages für viel Gesprächsstoff sorgen: Denn laut NFV soll dieser spätestens am 27. Juni abgehalten werden. Bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird, werden also noch einige Wochen ins Land ziehen. In der von NFV-Präsident Günter Distelrath geleiteten Videokonferenz verständigten sich die Präsidiumsmitglieder und die Vorsitzenden der 33 niedersächsischen Fußballkreise am Montagabend auf vier Varianten. Zahlreiche Vorschläge und Ideen hatten den Verband in den vergangenen Wochen laut eigener Aussage erreicht, die vier Szenarien sind nun die, über die demnächst verbindlich abgestimmt werden soll.

Variante 1

Abbruch der Saison 19/20 mit Auf- und Abstieg nach Quotienten-Regelung

• Absetzung aller ausstehenden Pflichtspiele (Punkt-, Pokal-und Relegationsspiele)

• Umsetzung der Anzahl von Auf-und Absteigern nach Ausschreibung/Spielordnung

• Ermittlung von Auf- und Abstieg durch Anwendung einer Quotienten-Regelung anhand des Tabellenstandes vom 12. März (Datum der Corona-bedingten Aussetzung des Spielbetriebes)

• Quotienten-Regelung: Der Quotient ist das Ergebnis der erreichten Punkte geteilt durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele

• Bei Gleichheit des Punkt-Quotienten (ergänzende Reihenfolge): Quotient Tordifferenz geteilt durch Spiele, mehr erzielte Treffer, direkter Vergleich, Fairnesstabelle, Losverfahren

Variante 2

Abbruch der Saison 19/20 mit Aufstieg und ohne Abstieg nach Quotienten-Regelung

• Absetzung aller ausstehenden Pflichtspiele (Punkt-, Pokal-und Relegationsspiele)

• Umsetzung der Anzahl von Aufsteigern nach Ausschreibung/Spielordnung

• Keine Absteiger

• Ermittlung von Aufstieg durch Anwendung einer Quotienten-Regelung anhand des Tabellenstandes vom 12. März (Datum der Corona bedingten Aussetzung des Spielbetriebes)

• Quotienten-Regelung: Der Quotient ist das Ergebnis der erreichten Punkte geteilt durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele

• Bei Gleichheit des Punkt-Quotienten (ergänzende Reihenfolge): Quotient Tordifferenz geteilt durch Spiele, mehr erzielte Treffer, direkter Vergleich, Fairnesstabelle, Losverfahren

Mehr zum Thema Kommentar zum NFV-Zeitplan (Glücks-)Spiel auf Zeit Bislang war das Verhalten des Niedersächsischen Fußballverbands geradezu vorbildlich. Doch die ... mehr »

Variante 3

Abbruch der Saison 19/20 durch Annullierung (ohne Auf- und Abstieg)

• Saison 19/20 wird mit allen Spielen, Ergebnissen, Tabellen annulliert/storniert

• Saison 20/21 beginnt zum 1. Juli 2020 (Tatsächlicher Spielbeginn erst nach staatlicher Freigabe)

• Grundsätzlich keine Änderungen der Spielklassen/Staffeln aus der Saison 19/20 (Spielklassenrechte für die Mannschaften bleiben unverändert bestehen)

Variante 4

Fortsetzung der Saison 2019/20

• Spielfortführung frühestens nach staatlicher Freigabe

• Aktuelle Tabellen/Staffeln können weitergeführt werden

• Mannschaften und die Altersklassen in der Jugend bleiben bestehen

• Wechselperiode wird verschoben auf tatsächliches Saisonende 2019/20

• Aussetzung der Wartefristregelung (6-Monatsfrist)

• Flexibles Saisonende bis voraussichtlich maximal 30.06.2021

Mehr zum Thema Niedersächsischer Fußball Warum die NFV-Meinungsumfrage zum Boomerang werden könnte Das Problem an dem eigentlichen so lobenswerten Weg des Verbandes, die Mitglieder direkt zu ... mehr »

„Aufgrund der Dringlichkeit haben wir uns dafür entschieden, die in der Satzung vorgesehene Antrags- und Ladungsfrist von zehn Wochen zu verkürzen. Der 27. Juni ist das Datum, bis zu dem wir den Verbandstag spätestens durchgeführt haben wollen“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath. Im Übrigen wird zur Regelung des Jugendspielbetriebes ein eigener Antrag des Verbandsjugendausschusses erwartet. Dieser ist für den 20. Mai avisiert.

Darüber hinaus einigte sich der Verbandsvorstand darauf, die vier Varianten seinen Vereinen vorzustellen, um sich mit den Klubvertretern zu den Varianten auszutauschen. Hierfür werden am 16. Mai sogenannte Webinare (via Internet stattfindende Seminare) abgehalten. „Im Kontext der am 6. Mai von der Bundesregierung verkündeten weiteren Reduzierungen der Corona-Beschränkungen und insbesondere mit Blick auf die durch die Landesregierung für den Sport in Niedersachsen geltenden Lockerungen (Trainingsbetrieb unter Beachtung der Distanz- und Hygienevorschriften) halten wir diesen Schritt für sinnvoll und notwendig“, so Distelrath.

Zur Sache

NFV friert Regel zum Vereinswechsel ein

Außer Kraft gesetzt hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) die gängige Praxis, wonach Spieler nach einer Frist von sechs Monaten nach ihrem letzten Spieleinsatz auch ohne Zustimmung des abgebenden Vereins die sofortige Spielerlaubnis für den neuen Verein erhalten. Die Unterbrechung des Spielbetriebs durch die Corona-Pandemie hat die NFV-Oberen dazu veranlasst, diese Regelung einzufrieren. Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass Spieler nach einer längeren Spielpause aufgrund der Aussetzung des Spielbetriebs umgehend zu einem neuen Verein wechseln dürfen, ohne dass der alte Verein bei verweigerter Zustimmung eine Entschädigung beanspruchen kann. Durch die Neuregelung ist die sechsmonatige Frist für den Vereinswechsel seit der Aussetzung des Spielbetriebs im NFV-Gebiet (12. März 2020) bis zur Wiederaufnahme blockiert. Die Regelung ist sowohl bei Saisonabbruch als auch bei Fortsetzung der Spielserie 2019/20 wirksam.