Auch Mannschaftsführer Florian Zappe ging in beiden Spielen der BSG Wallhöfen/Ihlpohl leer aus. (Hasselberg)

Wallhöfen/Ihlpohl. Die Bilanz ist ernüchternd – 0:16 Punkte nach acht Spielen bei 24:119 Sätzen. Lediglich sechs Partien konnte die BSG Wallhöfen/Ihlpohl bisher in der Badminton-Landesliga gewinnen. Bei der BG Buxtehude/Immenbeck gab es gegen den Gastgeber sowie Blau-Weiß Buchholz die nächsten Abreibungen. Diesmal punktete nicht mal Dörthe Havemeyer, sodass beide Spiele mit 0:8 verloren gingen.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – Blau-Weiß Buchholz 0:8: Lediglich Florian Zappe und Robert Windt gelang in ihrem Doppel ein Satzgewinn, ansonsten mussten sich die Badminton-Spieler aus Wallhöfen und Ihlpohl jeweils glatt in zwei Sätzen geschlagen geben. Im Damendoppel waren Dörthe Havemeyer und Lara Wendelken immerhin nah dran am Satzgewinn, hatten dann aber mit 18:21 und 19:21 das Nachsehen. Im Mixed waren Arndt Petersen und Lara Wendelken zumindest im ersten Durchgang wieder nah dran, unterlagen aber mit 19:21. Ansonsten waren die Ergebnisse insgesamt einfach zu deutlich, um gegen die Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld wirklich was mitnehmen zu können. „Wir waren weitestgehend chancenlos“, musste auch BSG-Mannschaftsführer Florian Zappe anerkennen. Neben Deike Monsees, die wegen einer Beinverletzung gar nicht mitspielen konnte, musste auch Zappe nach dem Spiel gegen Buchholz aufgrund seiner hartnäckigen Schulterverletzung passen.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – SG Buxtehude/Immenbeck 0:8: So waren die Vorzeichen vor dem Duell gegen den Spitzenreiter erneut schlecht, wobei Havemeyer diesmal den ersten Durchgang für sich entschied, um dann aber mit 11:21 und 13:21 das Spiel deutlich abzugeben. Richtig spannend machten es Mathias Bergolte und Arndt Petersen im ersten Satz ihres Doppels. 22:24 lautete der Endstand, im zweiten Satz fehlte dann die Kraft (13:21). Petersen war wieder mit einer Erkältung in die Spiele gegangen und musste dieser nun langsam Tribut zollen.

In den übrigen Partien blieb Wallhöfen/Ihlpohl erwartungsgemäß ohne Chance, sodass die sechste Niederlage in Serie besiegelt war. Wie schon von Zappe vor der Saison vermutet, wird es eine extrem schwierige Saison für die Wallhöfen/Ihlpohler, wenngleich dem Team nie der Spaß abhanden kommt. „Während der Spiele ist die Stimmung natürlich etwas gedrückt, aber das Miteinander ist nach wie vor 1A“, meinte Zappe, der hinterher schob: „Die lustigste Mannschaft der Liga sind wir auf alle Fälle.“ Die Hoffnung, dass es demnächst mal mit einem Unentschieden oder gar Sieg klappen könnte, schwindet dagegen, weil die Verletzungen von Monsees und Zappe derzeit Probleme machen und es selbst in voller Mannschaftsstärke schwer werden würde.

In zwei Wochen beim letzten Spieltag in diesem Jahr wird Arndt Petersen aber immerhin wieder fit zurückerwartet.

Weitere Informationen

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – Blau-Weiß Buchholz 0:8: Windt/Zappe – Nafa/Speetzen 21:18, 8:21, 8:21; Havemeyer/Wendelken – Hirsch/Ohl 18:21, 19:21; Bergolte/Lucyga – Becker/Böck 13:21, 18:21; Havemeyer – Hirsch 11:21, 16:21; Petersen/Wendelken – Speetzen/Ohl 19:21, 14:21; Haar – Böck 17:21, 18:21; Petersen – Nafar 15:21, 15:21; Bergolte – Becker 7:21, 13:21

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – SG Buxtehude/Immenbeck 0:8: Haar/Windt – M. Spiering/Zeidler 13:21, 9:21; Havemeyer/Wendelken – Neumann/B. Spiering 11:21, 15:21; Bergolte/Petersen – Jakob/Leupold 22:24, 13:21; Havemeyer – B. Spiering 21:15, 11:21, 13:21; Lucyga/Wendelken – Neumann/Battefeld 13:21, 15:21; Lucyga – Leupold 10:21, 18:21; Petersen – M. Spiering 11:21, 10:21; Bergolte – Jakob 16:21, 13:21 THI