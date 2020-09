Dannenberg. In der Tischtennis-Landesliga der Damen ist Aufsteiger TSV Dannenberg an seine Grenzen gestoßen. Gegen den letztjährigen Vizemeister TSV Germania Cadenberge verlor das Team um Kapitänin Ulrike Wedde in heimischer Halle deutlich mit 3:9.

Bereits die TTR-Werte, bei denen die Gäste auf jeder Position mindestens 140 Punkte mehr besaßen, ließen im Vorfeld einen Klassenunterschied vermuten. Zumal der Underdog auch noch ohne seine Nummer eins Carola Hubacher auskommen musste. So gerieten die Gastgeberinnen in der Anfangsphase fast schon erwartungsgemäß etwas unter die Räder und hatten bis zum 0:6-Zwischenstand gerade mal zwei Satzgewinne auf der Habenseite. Für den ersten Lichtblick sorgte Susanne Schröder, die mit dem Spielsystem von Sandra Sietas-Schult gut zurechtkam. Als die Partie bereits entschieden war, sorgten Tanja Peters und Ulrike Wedde für Ergebniskorrektur. „Die Stimmung ist trotzdem weiterhin gut, die Mädels lassen sich nicht entmutigen“, berichtet Dannenbergs Betreuer Uwe Stark.

Weitere Informationen

TSV Dannenberg – TSV Germania Cadenberge 3:9

Wedde – Arnfelt 1:3 (9:11, 6:11, 11:6, 8:11); Peters – Mangels 1:3 (8:11, 5:11, 15:13, 6:11); Schröder – Fürst 0:3 (5:11, 7:11, 9:11); Schmidt-Rönsch – Sietas-Schult 0:3 (6:11, 4:11, 3:11); Wedde – Mangels 0:3 (2:11, 4:11, 6:11); Peters – Arnfelt 0:3 (4:11, 2:11, 5:11); Schröder – Sietas-Schult 3:1 (11:7, 11:13, 11:2, 11:8); Schmidt-Rönsch – Fürst 0:3 (2:11, 2:11, 6:11); Schröder – Mangels 0:3 (4:11, 4:11, 5:11); Wedde – Sietas-Schult 3:2 (6:11, 13:11, 11:7, 8:11, 11:9); Peters – Fürst 3:1 (7:11, 11:8, 11:5, 11:5); Schmidt-Rönsch – Arnfelt 0:3 (10:12, 5:11, 4:11) FM