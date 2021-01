Herr Merdes, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale beim eFootball-Cup des Niedersächsischen Fußball-Verbands. Haben Sie damit gerechnet, so weit zu kommen?

Nico Merdes: Wir waren erst einmal froh darüber, dass wir vorher den Osterholzer Kreispokal gewinnen konnten. Dadurch haben wir uns überhaupt für das Turnier des NFV qualifiziert. Aber mit dem Halbfinale haben wir gar nicht gerechnet. Es waren auch schwere Spiele bis dahin, wir haben uns da durchgekämpft. Natürlich wollten wir, als unser Halbfinaleinzug feststand, noch mehr. Hat aber leider nicht geklappt.

Das war eigentlich das spannendste Spiel. Unsere Gegner waren echt krass. Luka ist der beste Spieler aus unserem Team, aber er ist auf einen noch besseren Gegner getroffen und hat sein Spiel verloren. Dann hatte ich den Druck, dass ich mein Spiel gewinnen musste. Das habe ich auch nur durch ein Golden Goal geschafft. Im entscheidenden Spiel musste dann Maurice ran und hat es dann auch für sich entschieden, obwohl er mit der neuen FIFA-Version nicht so gut zurechtkommt wie mit der alten.

Die Gegner waren eigentlich alle gut. Aber nach dem Auftaktsieg waren wir richtig motiviert. Wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Wir wussten zum Beispiel gar nicht, dass wir nur mit deutschen Teams spielen mussten. Das hatten wir überlesen und wir wurden auch erst spät von unseren Gegnern darüber informiert. Also mussten wir uns auf die Schnelle ein neues Team aussuchen. Da wussten wir zuerst gar nicht, wen wir nehmen sollten. Eigentlich spielen wir immer mit dem FC Liverpool. Dann haben wir uns aber für Borussia Mönchengladbach entschieden. Für das erste Spiel. Danach habe ich Dortmund und Luka Leipzig genommen.

Man kann sich ja eigentlich jede Mannschaft aussuchen. Mein Halbfinalgegner zum Beispiel hat mit Duisburg gespielt.

Genau. Zum Beispiel ist Erling Haaland in echt ja ganz gut, ist es aber bei FIFA nicht unbedingt, weil er keine guten Werte hat, was die Beweglichkeit betrifft. Darum habe ich auch nicht Haaland aufgestellt, sondern junge, nicht so bekannte Spieler, die von der Beweglichkeit besser zu steuern sind. Mit denen habe ich auch viele Tore geschossen.

Im Endeffekt ärgere ich mich auch ziemlich, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Der Gegner war echt gut, aber wir wollten ins Finale, klar. Und das war auch möglich. Das macht es so ärgerlich. Da waren ein paar Dinger, die mussten einfach rein. Aber Manuel Neuer hat echt alles gehalten. Kurz nach dem Spiel waren wir richtig sauer, haben uns fünf Minuten abgeregt, aber auch gleich wieder für das Spiel um Platz drei motiviert. Den wollten wir haben, denn dafür gab es auch einen Preis.

Die waren aber auch echt gut und gegen uns auch einfach besser. Deswegen war die Niederlage für uns leichter zu verschmerzen als die davor.

Wir spielen untereinander natürlich regelmäßig. Aber was es schwierig macht, ist, dass wir uns gut kennen. Man weiß, wie der andere spielt. Effektiv ist es eigentlich erst, wenn man online gegen andere spielt.

Man war mehr für sich und hat gar nicht so viel mitbekommen. Manchmal war auch die Verbindung weg und ich konnte unsere Ergebnisse nicht eintragen. Aber vom Ablauf her war es gut. Und nervös war ich eigentlich nur, als feststand, dass wir im Halbfinale sind, ich aber nicht wusste, gegen wen wir antreten mussten, weil das andere Spiel noch nicht durch war. Da mussten wir warten, bis wir ein Ergebnis gesehen haben. Aber es war vielleicht auch ganz gut, dass das Turnier ohne Zuschauer stattgefunden hat, weil wir sonst wahrscheinlich viel aufgeregter gewesen wären.

Also der NFV-Cup hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da will ich auf jeden Fall wieder hin. Ich habe zuerst auch gedacht, dass es eher eine Spielerei ist. Aber dann haben wir den Osterholzer Kreispokal gewonnen und dabei auch echt gute Spieler ausgeschaltet. Das hat man auch im Verein sehr zur Kenntnis genommen. Und nach dem ersten Sieg beim NFV-Cup waren wir dann auch etwas ernster bei der Sache.

An der Konsole ist es eine schöne Abwechslung, auf dem Feld ist es aber immer noch am schönsten.

Zur Person

Nico Merdes

läuft in der regulären Saison bei der U19 des ASV Ihlpohl auf und erreichte gemeinsam mit seinem Teamkollegen Luka Haase und Maurice Asendorf das Halbfinale beim NFV-eFootball-Cup.

Zur Sache

1. FCO muss passen

Eigentlich hatte neben dem ASV Ihlpohl auch der 1. FC Osterholz-Scharmbeck die Qualifikation für den 3. NFV-eFootball-Cup geschafft, durfte aber nicht antreten, weil dem Team ein dritter Spieler fehlte. Den hat der Niedersächsische Fußball-Verband fest vorgeschrieben, weil die maximal drei Spiele einer Runde von unterschiedlichen Spielern ausgetragen werden müssen. Insgesamt maßen sich 55 Teams an der PlayStation 4 im Spiel „FIFA 21“ digital mit ihren jeweiligen Gegnern und ermittelten im Eins-gegen-eins-Modus das Team, das in die nächste Runde einzog. Gewonnen hatte die Mannschaft, die bei maximal drei Einzelspielen zuerst zwei Partien für sich entschieden hatte. In der Xbox-Konkurrenz nahmen letztlich acht Mannschaften am Turnier teil.

Anders als im Vorjahr, als fast 1000 Zuschauer das Gamer-Spektakel in der hannoverschen Swiss Life Hall verfolgten, fand der 3. eFootball-Cup in diesem Jahr ausschließlich online statt. Die SG Lenglern-Harste aus dem Kreis Göttingen-Osterode und der VfB Oedelum aus dem Kreis Hildesheim stellen in diesem Jahr die Siegerteams.