* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Hambergens Anna Dohrmann. (Fr)

Name: Anna Dohrmann

Spitzname: Den gibt es nicht.

Verein: Der einzig wahre FC Hambergen. Mit einem kleinen Ausrutscher meinerseits, offiziell seit 1998.

Alter: 27

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Hauptsache spielen, egal wo. Nur im Tor muss nicht sein (könnte sich deutlich negativ aufs Geschehen auswirken).

Lieblingsposition (im Leben): Zwischen Familie und Freunden.

Man erkennt mich an: Der Frage nach Licht, wenn‘s dämmert.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Humorvoll, empathisch, verpeilt.

Meine größte sportliche Leistung: Da gab es schon ein paar nennenswerte Leistungen: der Neustart mit der Damenmannschaft in Hambergen und die direkte Meisterschaft in 16/17, die Meisterschaft 18/19 und der Aufstieg in die Bezirksliga.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Ach, da gab es bestimmt viele individuelle Entscheidungsfehler. Wichtig ist nur, dass diese nicht an Überhand gewinnen, sondern die gut getroffenen Entscheidungen überwiegen.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Also, wenn das wirklich mal passieren sollte, dann brauch ich kurz einen Moment, um das zu realisieren. Freue mich dann natürlich und laufe dann zu meinen Teamkolleginnen, um mich mit ihnen zusammen zu freuen.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Provozierende Gegenspielerinnen mal richtig wegflexen – mach ich aber nicht.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Immer Notbremse, wenn man‘s denn kann.

Werder oder HSV? Ich verstehe die Frage nicht?! Werder natürlich.

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Die unendliche Geschichte“

Meine schlimmste Angewohnheit: Alles ausdiskutieren zu müssen.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt:„Gönn dir!“ Oder beim Diskutieren mit Gegnerinnen andere nicht zu nennende Wörter, lediglich oberhalb der Gürtellinie versteht sich natürlich.

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Toni Kroos.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Da gäbe es ein paar Anwärter, wenn ich mich aber entscheiden muss, entscheide ich mich für Jorit Bierwald.

Mit wem würdest du niemals im Aufzug steckenbleiben wollen? Donald Trump. Wobei ...

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: 1. Gesundheit für Familie & Freunde; 2. Ne fette Vereinsparty, um alle versäumten Feiern nachzuholen (Erntefeste, Weihnachtsmarkt, etc.); 3. Corona beenden – reicht jetzt auch.

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden": Wir wollen das Beste aus der Zwangspause im Sport machen und die nervige Pandemie als Chance verstehen. Dazu, Menschen in die Zeitung zu bringen, die im „normalen Betrieb" wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

