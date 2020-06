Niklas Kutz. (fr)

Niklas Kutz: Unser Training hat natürlich mit dem normalen Alltag wenig zu tun. Schließlich versuchen wir uns an alle Vorgaben zu halten. Jeder soll seinen eigenen Ball dabeihaben und möglichst auf Kopfbälle verzichten. Daran erkennt man schon, wie eingeschränkt die Übungen ablaufen. Wir sind auch nur maximal eine Stunde auf dem Platz. Insgesamt gehen wir es recht locker an, nur für die Torhüter ist es durch das häufige Torschusstraining etwas anstrengender. Frühestens im September geht es wohl weiter, darauf kann man jetzt noch nicht hart hintrainieren. Entsprechend wird die Umstellung, irgendwann wieder viermal pro Woche im Einsatz zu sein, vermutlich problematisch. Persönlich habe ich seit Anfang November kein Pflichtspiel mehr bestritten. Da kann man das eigene Leistungsvermögen kaum einschätzen.

Aus medizinischer Sicht kann und will ich mir gar kein Urteil erlauben. Privat freue ich mich natürlich über jede Lockerung, die es mir ermöglicht, wieder freier in der Freizeitgestaltung zu sein und mehr Freunde treffen zu können. Ein wenig habe ich schon noch die Hoffnung, dass vielleicht sogar noch in diesem Jahr alle Maßnahmen eingestampft werden, aber ich fürchte, dass wir leider nicht so schnell davonkommen.

Ehrlich gesagt habe ich die ersten drei bis vier Wochen richtig genossen. Keine Termine standen an, diese Entschleunigung hatte schon etwas Positives. Erst später merkte ich, was die eingeschränkte Freiheit, die man in der westlichen Welt so zum ersten Mal vorgefunden hat, bedeutet. Die Großeltern nicht besuchen zu können oder maximal mit Maske zum Einkaufen in die Stadt zu fahren, fiel mir schon schwer. Gerne hätte ich im Kino auch den neuen James-Bond-Film gesehen. Beim Fußball wollten wir direkt nach der Vorbereitung gerade richtig durchstarten, als uns die Krise einholte.

Am ehesten spüre ich es noch auf der Arbeit. Ich bin bei der Kreisverwaltung des Landkreises Osterholz tätig und anstatt im Büro nun häufiger zu Hause vorm Computer. Das wird wohl auch noch längere Zeit so bleiben. Die Digitalisierung nimmt natürlich mittlerweile eine tragende Rolle ein. Im Juni stand in Kürze ansonsten noch unsere Mannschaftsfahrt nach Mallorca an. Selbst wenn es rechtlich möglich wäre, würden wir aber nicht fliegen. Wenn man am Strand Abstand halten muss, und Lokale wie der „Bierkönig“ nicht geöffnet haben, kommt einfach kein Flair auf. Nun stellt sich nur die Frage, ob wir unsere Kosten überhaupt erstattet bekommen.

Niklas Kutz, 27 Jahre alt, Kapitän des Fußball-Bezirksligisten TuSG Ritterhude

