Lilienthal. Über Jahre war Nils Koehle eines der Gesichter des SV Lilienthal-Falkenberg und einer der höchstveranlagten Kicker im Kreis. Trotz zahlreicher höherklassiger Angebote blieb er seinem Herzensverein dabei lange treu und machte sogar den schmerzhaften Weg in die Kreisliga Osterholz mit. Erst in diesem Sommer verließ der 25-jährige Mittelfeldakteur die Schoofmoor-Kicker dann doch – und schloss sich dem Verdener Landesligisten TSV Etelsen an.

Auch wenn die Spielzeit nach nur sechs Spielen unterbrochen wurde, ist Koehle in seinem neuen Verein vollauf zufrieden: „Die Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Ich wurde in Etelsen super aufgenommen und bereue den Schritt nicht“, so Koehle. Dafür gibt es auch keinen Grund, schließlich verlief der Auftakt für den pfeilschnellen Edeltechniker im Schlosspark sehr verheißungsvoll: In allen Partien stand er in der Startformation, im Spiel gegen den VfL Lüneburg avancierte er mit seinem Siegtreffer sogar zum Matchwinner. Anders als in Lilienthal kommt er dabei zumeist über den rechten Flügel, hat sich mit der neuen Rolle aber schnell angefreundet: „Es war natürlich zunächst eine Umstellung, aber ich kann der Mannschaft auf dieser Position bestmöglich helfen und meine Stärken ausspielen“, erklärt Koehle, der in Lilienthal überwiegend im Zentrum agierte.

Doch nicht nur für ihn persönlich lief der Saisonstart nahezu optimal, allgemein präsentiert sich der Aufsteiger bärenstark – zum Zeitpunkt der Unterbrechung rangierte Etelsen auf dem dritten Rang. „Die Truppe verfügt über extrem viel Qualität und vor allem einen besonderen Spirit. Man spürt in jedem Training, dass wirklich jeder will. Es herrscht ein unglaublicher Zug“, verrät der Rechtsaußen. Nach fünf Jahren in Lilienthal musste er sich – trotz des unbestrittenen Talents – so erst einmal an die neuen Anforderungen gewöhnen.

„Wir haben in Lilienthal gerade zu Bezirksliga-Zeiten natürlich auch gut trainiert, aber trotzdem musste ich erst mal wieder meinen Rhythmus finden und bei manchen Übungen meine Beine sortieren. Dadurch entwickelt man sich aber auch weiter und es macht großen Spaß“, schmunzelt Koehle. Die Anpassung ist ihm dabei schnell gelungen, auch zwei Klassen höher kann er überzeugen. Wobei das für die allermeisten Beobachter keine Überraschung sein dürfte. Nicht nur weil Koehle bereits in seiner ersten Herrensaison im Dress des SV Blau-Weiß Bornreihe sein Landesliganiveau unter Beweis stellte, sondern auch weil er sich in den vergangenen Jahren ständig weiterentwickelte.

Dass er trotzdem solange beim SVL blieb, beweist die große Verbundenheit zu seinem Heimatverein. Geblieben ist die auch nach dem Wechsel: „Wenn ich konnte, habe ich jedes Spiel gesehen und wenn es die Zeit zulässt, trainiere ich auch noch eine Lilienthaler Jugendmannschaft mit. Im Verein spielen viele Kumpels, mit Co-Trainer Pascal Kehlenbeck gucke ich beispielsweise oft Fußball. Natürlich interessiere ich mich da weiterhin für den Club“, sagt Koehle, der zudem nur wenige hundert Meter vom Lilienthaler Fußballplatz entfernt wohnt.

Der Weg zum Etelser Schlosspark ist nun zwar ungleich weiter, doch menschlich passt es auch dort. „Das ist ein ganz besonderer Verein, bei dem ich viele Parallelen zu Bornreihe erkenne. Bei den Spielen herrscht eine super Atmosphäre und auch zwischen den verschiedenen Mannschaften ist ein großer Zusammenhalt zu spüren. Auch der längere Weg zum Training ist halb so schlimm, da ich mit Kevin Bähr eine Fahrgemeinschaft bilde“, strahlt Koehle. So fällt das Fazit nach den ersten Monaten beim TSV Etelsen sehr positiv aus, einziger Wermutstropfen ist die Corona-Zwangspause. Aber auch, weil durch die Liga-Teilung ein Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen aus Bornreihe vorerst ausfallen muss.

Mehr zum Thema Ein Jahr „Schott the Dohr“ „Euer Schnack da“ Seit einem Jahr gibt es mittlerweile unser sportliches Redaktionsgespräch „Schott the Dohr“. Zum ... mehr »

„Die Situation war und ist natürlich richtig ärgerlich. Wir hatten gerade einen guten Lauf, auch ich kam immer besser rein. Natürlich geht die Gesundheit vor und wir alle sind davon betroffen, trotzdem war es echt ein mieser Zeitpunkt“, ärgert sich Koehle. Seither hält er sich vornehmlich auf dem Fahrrad oder beim Joggen fit, der Ball am Fuß fehlt aber immens. „Es ist schon schwer, sich zu motivieren, da keiner weiß, wann und wie es weitergeht“, gibt der Vollblutkicker zu. Trotzdem blickt er bereits voller Tatendrang auf den hoffentlich bald anstehenden Re-Start im neuen Jahr. „Erstmal wollen wir uns in der Liga etablieren und den Klassenerhalt schaffen. Auf lange Sicht können wir mit dem starken Team in meinen Augen aber oben angreifen“, ist sich Koehle sicher.

Auch über die Saison hinaus liegt seine Zukunft so höchstwahrscheinlich im Kreis Verden – früher oder später dürfen Osterholzer Fußballfans aber auf eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte hoffen. „Wie gesagt bin ich in Etelsen sehr glücklich und habe hier noch einige Ziele. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, irgendwann wieder für Lilienthal aufzulaufen“, prognostiziert Koehle. Alte Liebe rostet eben nicht – dass gilt auch für Nils Koehle und seine besondere Beziehung zum SV Lilienthal-Falkenberg. Doch erst mal liegt die volle Konzentration auf der Herausforderung in Etelsen. Und wenn Koehle so weitermacht wie bisher, wird er wahrscheinlich auch dort zu einem echten Aushängeschild werden.

Zur Person

Nils Koehle (25)

wechselte in der Jugend von seinem Heimatverein SV Lilienthal-Falkenberg zum VSK Osterholz-Scharmbeck. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte der hochtalentierte Offensivakteuer beim SV Blau-Weiß Bornreihe, ehe er 2015 zurück nach Lilienthal wechselte. Dort war der torgefährliche Mittelfeldspieler über Jahre Leistungsträger und überzeugte in der Bezirksliga. Auch nach dem Abstieg in die Kreisliga hielt er seinem Verein die Treue, bis er vor der laufenden Saison zum TSV Etelsen in die Landesliga wechselte. Wenn der IT-Systemintegrateur nicht gerade Fußball spielt, fährt er gerne Fahrrad.